أغلي نوع (حليب) في العالم.. لن تصدق سعره

في مفاجأة غريبة من نوعها، كشفت تقارير عالمية عن أغلى نوع حليب في العالم، والذي لا يأتي من الأبقار أو الجِمال كما يعتقد البعض، بل من الحمير، نعم، حليب الحمير (Donkey Milk) يُعد اليوم من أكثر أنواع الحليب ندرة ورفاهية، وتصل أسعاره إلى مستويات خيالية لا تُصدق.

سعر خيالي يفوق التوقعات

وبحسب موقع Food Republic، تُباع بعض عبوات الحليب المجفف المستخلصة من حليب الحمير بسعر يصل إلى 169.99 دولاراً أمريكياً مقابل 400 غرام فقط، أي ما يعادل نحو 25 ألف جنيه مصري للكيلوجرام الواحد تقريباً.

ويُستخدم هذا الحليب عادة في منتجات التجميل والعناية بالبشرة أو في أغذية فاخرة محدودة، وليس كمشروب يومي عادي مثل أنواع الحليب الأخرى.

لماذا هذا الحليب باهظ الثمن؟

يُنتج الحمار كميات قليلة جدًا من الحليب، لا تتجاوز لترًا واحدًا في اليوم، ما يجعل الحصول عليه مهمة صعبة ومكلفة.

إضافة إلى ذلك، فإن مزارع إنتاج حليب الحمير قليلة على مستوى العالم، وتحتاج إلى رعاية خاصة وتكاليف مرتفعة للحفاظ على صحة الحيوانات وجودة الحليب.

كما يُروَّج لحليب الحمير على أنه الأقرب في تركيبته إلى حليب الأم، ما يجعله مرغوباً في بعض الصناعات الغذائية والطبية.

أما في عالم التجميل، فيُستخدم كمكوّن فاخر في كريمات ومستحضرات الترطيب نظرًا لاحتوائه على فيتامينات ومضادات أكسدة طبيعية.

أرقام وأسعار حول العالم

في بعض الدول مثل الهند، يُباع لتر حليب الحمير بما يقارب 5 آلاف روبية هندية، أي نحو 60 دولاراً أمريكياً، بينما تبقى الأسعار في أوروبا وأمريكا أعلى بكثير بسبب محدودية الإنتاج وتكاليف النقل.

وغالبًا ما يُباع الحليب في صورة مسحوق مجفف أو منتجات معالجة، نظرًا لصعوبة حفظه لفترات طويلة وهو سائل.

رفاهية أكثر منها تغذية

ورغم أن كثيرين قد يستغربون فكرة تناول أو استخدام حليب الحمير، إلا أنه أصبح بالفعل منتجاً فاخراً في عالم التجميل والعناية بالبشرة، حيث تُصنع منه صابون وكريمات باهظة الثمن تباع في الأسواق العالمية.

