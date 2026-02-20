إعلان

6 شهداء و25 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على شرقي لبنان

كتب : عبدالله محمود

10:56 م 20/02/2026

إسرائيل استهدفت منظمة حزب الله

كتب-عبدالله محمود:

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأنه سقط 6 شهداء و25 جريحًا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البقاع شرقي البلاد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن شن غارات جوية في منطقة بعلبك، زاعمًا أنه استهدفت مقرات تابعة لمنظمة حزب الله.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال، إيلا واوية، في بيان الجمعة، إن إسرائيل استهدفت منظمة حزب الله التي تعمل، بحسب ادعائها، بشكل منهجي على تموضع أصولها داخل تجمعات سكانية مدنية، بهدف استغلال السكان دروعًا بشرية لخدمة أهدافها.

وأضافت متحدثة جيش الاحتلال، أن نشاط حزب الله في المقرات التي تم استهدافها يشكّل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لدولة إسرائيل.

