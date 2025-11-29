كتب- أحمد الضبع:

شهدت منصة "تيك توك" تفاعلا كبيرا مع سلسلة فيديوهات قدمتها البلوجر الأجنبية جوِيني، التي تركز فيها على تذوق مختلف أنواع "السناكس" المصرية.

جوِيني التي يتابعها أكثر من 118 ألف شخص، لم تكن تحظى بشهرة واسعة لكنها أصبحت من مشاهير السوشيال ميديا خلال فترة قصيرة بعدما بدأت في تقديم محتوى تعرض فيه رأيها عن السناكس" المصرية.

واعتمدت جوِيني أسلوبا طبيعيا في تقديم المحتوى، إذ كانت تعرض كل منتج أمام الكاميرا وتشارك انطباعها الفوري بصراحة وبدون تصنع، ما جذب شريحة واسعة من المتابعين، الذين تفاعلوا معها.

وتميزت البلوجر بإظهار إعجابها بالعديد من النكهات المصرية وجودة المنتجات، مشيرة إلى أن بعض الأصناف أصبحت مفضلة لديها لدرجة الجنون بسبب طعمها المميز.

وتضمنت التعليقات على الفيديوهات إشادات من الجمهور، مثل: "ماما بتقولك بالهنا والشفا"، و"أنتِ بالفيديو ده خدتي قلب المصريين"، و"عندما كنت في مصر جربت كل شيء وكان لذيذا".

#egyptianfood #egyptsnacks #Foodie #asmr ♬ original sound - Gwynnie @gwynniekurt What other countries should I try? 🤔 Snacks from @The Taste of Egypt™ #egypt

