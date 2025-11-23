تبرعت لها بكليتها ففصلتها من العمل.. صدمة فتاة بعد غدر مديرتها

في واقعة غريبة من نوعها، قالت سيدة تدعى ديبي ستيفنز، 47 عاما، إنها تعرضت للاستدراج للتبرع بكليتها لمديرتها في العمل، وفق ما ذكر موقعا StromLaw وNew York Post.

وبعد العملية، عانت ديبي من آلام في الجهاز الهضمي والساق، ما صعّب عليها العودة إلى العمل بشكل طبيعي. ومع ذلك، عادت للعمل بعد 3 أسابيع فقط، لكنها شعرت بالتوعك وغادرت مبكرًا في أحد الأيام، لتتفاجأ بتوبيخ من مديرتها بسبب مغادرتها المبكرة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تعرضت للانتقاد أمام زملائها، رغم أن سبب غيابها كان طبيًا بحتًا، ورفضت مديرتها منحها أي تسهيلات مناسبة لوضعها الصحي بعد الجراحة، مثل تخفيف المهام المجهدة أو تسهيل الوصول إلى دورات المياه.

وفي نهاية المطاف، تم تخفيض رتبتها الوظيفية ونقلها إلى فرع بعيد عن منزلها، قبل أن تُفصل بدعوى "ضعف الأداء"، رغم أنها ضحت بكيانها لإنقاذ حياة مديرة العمل.