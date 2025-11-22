دون تدخل بشري: مطبخ آلي بالذكاء الاصطناعي يقدم 120 وجبة في الساعة

هناك طيور فريدة من نوعها حول العالم، تجمع بين التلون الباهر والسلوكيات غير المألوفة.

إليك أبرز هذه الطيور الملونة وفقًا لما جاء في "Pet Frienz" "discoverwildlife".

طائر السريما ذات الأرجل الحمراء

طائر السريما من الطيور البرية في أمريكا الجنوبية، وهو صياد بارع للحيوانات الصغيرة مثل الأفاعي.

عندما يصطاد فريسته، يضربها عدة مرات على الأرض لكسر عظامها، أو يجذبها ويرميها على سطح صلب قبل تمزيقها باستخدام مخالبه المنحنية.

طائر كاكابو

هو ببغاء ليل كبير الحجم، غير قادر على الطيران ويعيش في نيوزيلندا.

يمتاز بريش أخضر يميل إلى الطحالب، ما يساعده على التمويه في الغابات.

طائر الجنة "ويلسون"

هو من الطيور الأكثر ألوانًا وسحرًا في عائلة طيور الجنة.

يعيش على جزر صغيرة في غرب غينيا الجديدة.

الذكر يتميز بريش أحمر كرزي، تاج أزرق من الجلد العاري، وصدر أخضر لامع، وفوقه غطاء أصفر عند العنق، وأقدام زرقاء.

أثناء التزاوج، يؤدي رقصة معقدة أمام الأنثى، يلوح بريشه، يمد رقبته، ويحرك ذيله المنحني بطريقة تجعل نفسه شبه قرص لامع أمامها.

طائر القضيب كارمين

يُعرف هذا الطائر بريشه الزاهي جدًا، إذ يكون لونه الوردي، والقرمزي مع أجنحة زرقاء لامعة، مما يمنحه مظهرًا شبه خيالي.

وصيادًا محترفًا للحشرات خاصة النحل حيث يطارده في الهواء.

كركي المنقار ذو القرن

من الطيور الكبيرة والأكثر وضوحًا في آسيا الاستوائية، ويُعرف بقرنه البارز على المنقار.

ريش هذا الطائر أسود لامع، مع ذيل أبيض مع شريط أسود، وأرجل بيضاء.

