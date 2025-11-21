كتب – سيد متولي

أثار مطعم للنودلز في مدينة يوسو في كوريا الجنوبية جدلا واسعا بعد نشره لافتة كتب عليها "نحن لا ندعم الوحدة"، لرفض الزبائن الذين يتناولون الطعام بمفردهم.

وصور أحد الزبائن اللافتة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت أكثر من 300 ألف مشاهدة، وفقا لصحيفة كوريا جوند آنج ديلي الإلكترونية .

وكتب على اللافتة: "عندما تتناول الطعام بمفردك، ادفع ثمن وجبتين، تناول وجبتين، اصطحب صديقا، أو عد في المرة القادمة مع زوجتك".

وأثار المنشور جدلا واسعا، وتساءل العديد من مستخدمي الإنترنت عن موقف صاحب المطعم، وقال أحدهم: "لماذا نربط بين تناول الطعام وحيدا والشعور بالوحدة؟، فيما أكد آخرون أن المطعم "لا يقدر زبائنه".

وهذا ليس أول مطعم في كوريا الجنوبية يتعرض لانتقادات بسبب معاملته للزبائن المنفردين، حسبما ذكرت صحيفة كوريا تايمز .

وفي أواخر يوليو، قالت إحدى مستخدمات موقع يوتيوب، إن الموظفين في مطعم مشهور في مقاطعة جولا الجنوبية طلبوا منها تناول الطعام بسرعة والمغادرة لأنها كانت مسافرة بمفردها، على الرغم من أنها طلبت وجبتين.

