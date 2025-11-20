إعلان

بعد ذوبان الجليد.. العثور على رفات متسلق جبال مفقود منذ 31 عاما

كتب : أحمد الضبع

05:00 ص 20/11/2025

العثور على رفات متسلق

عثرت الشرطة السويسرية على رفات متسلق مفقود منذ عام 1994، نتيجة ذوبان الثلوج في أحد الأنهار الجليدية بجبال الألب.


وبحسب وكالة "سبوتنيك" فإن الاكتشاف يعد جزءا من سلسلة حالات كشف الرفات التي تسلط الضوء على تأثير تسارع ذوبان الأنهار الجليدية حول العالم.


وأكدت السلطات أن الاكتشاف تم بالصدفة على يد مجموعة من المغامرين أثناء تسلقهم جبلا يزيد ارتفاعه عن 13 ألف قدم.


ووصلت فرق الشرطة إلى الموقع بواسطة طائرة هليكوبتر لتأمين الرفات والمتعلقات الشخصية المكتشفة.


يشار إلى أن العديد من المتسلقين اختفوا في ظروف غامضة خلال عام 1994، وتم العثور على بعضهم لاحقا، بينما بقي آخرون مفقودين حتى الكشف الأخير عن هذا الرفات.


وتؤكد التقارير العلمية أن ذوبان الأنهار الجليدية لم يعد يغير المشهد الطبيعي فقط، لكنه يكشف أسرارا قديمة ويعيد إلى الضوء حوادث مفقودين طال انتظارهم لعقود.

الشرطة السويسرية ذوبان الجليد جبال مفقود

