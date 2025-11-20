الأحلام عالم معقد يمزج بين الواقع والخيال، لكنها لا تعكس كل تفاصيل حياتنا اليومية بنفس النسبة، ومن بين العناصر اليومية، تتصدر السيارات المشهد في أحلام كثيرين، أكثر من غيرها من الأشياء الحديثة مثل الهواتف.

السيارات.. رمز الحركة والتحديات

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن 9% من الأحلام تحتوي على سيارات، مقارنة بنسبة أقل بكثير بالنسبة للهواتف الذكية أو النصوص المكتوبة.

ويرجع الخبراء ذلك إلى أن الدماغ يعالج الأحلام كآلية تدريبية على مواجهة المخاطر والتحديات، وهو ما يجعل السيارات، كرمز للحركة والتحكم والتنقل، أكثر حضورا من عناصر الحياة الحديثة التي لم تكن موجودة في تطورنا البشري، مثل الهواتف.

التفاصيل اليومية الأخرى تغيب عن الأحلام

في المقابل، نجد أن الأحلام نادرا ما تتضمن عناصر مثل الهواتف الذكية، النصوص أو الأرقام الدقيقة، وحتى الروائح أو الطعوم.

ويرجع ذلك إلى أن مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة والحواس تكون أقل نشاطا أثناء نوم حركة العين السريعة، ما يجعل التركيز على التجارب الحسية والحركية أهم من التفاصيل اليومية الدقيقة.

السيارات والحياة النفسية

كما أن ظهور السيارات في الأحلام لا يقتصر على عنصر الحركة، لكنه يعكس أيضا الضغوط النفسية والتحولات اليومية، مثل الشعور بالسرعة، فقدان السيطرة، أو الرغبة في الانتقال من مرحلة إلى أخرى في الحياة، وهو ما يوضح لماذا يشعر الكثيرون بالارتباط العاطفي بأحلامهم عندما تتضمن سيارات، بينما تختفي عناصر الحياة الحديثة الأخرى.

