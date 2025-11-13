بلدان يعيش سكانها أطول عمر عن غيرهم.. ما السر؟

تشير أحدث بيانات مجلة CEOWORLD إلى أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة عالميًا سيبلغ 73.49 عامًا في عام 2025، بزيادة طفيفة تبلغ 0.23% مقارنة بعام 2024، ما يعكس استمرار التحسن التدريجي في مؤشرات الصحة حول العالم.

دول تتصدر قائمة أطول الأعمار

جاءت هونغ كونغ في صدارة الدول ذات أعلى متوسط عمر متوقع عالميًا عام 2025، بمتوسط 84.63 عامًا، تليها اليابان (84.43 عامًا)، ثم ماكاو (84.04 عامًا) وفق"CEOWORLD"

وتظهر أيضًا دول أوروبية متقدمة ضمن المراكز الأولى مثل سويسرا، إسبانيا، وإيطاليا، حيث يتراوح متوسط العمر فيها بين 83 و84 عامًا.

ويرجع ذلك إلى أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة، وانخفاض معدلات السمنة، ونمط الحياة النشط والمتوازن.

سر طول العمر في هذه الدول

العوامل الصحية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر.

فالدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع، مثل اليابان وأستراليا وسويسرا، تسجل أعمارًا أطول بفضل جودة الأنظمة الطبية، وتوافر الغذاء الصحي، والأمان المجتمعي.

الولايات المتحدة

رغم أن الولايات المتحدة ثاني أعلى دولة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها جاءت في المرتبة 42 عالميًا بمتوسط 78.81 عامًا، متأخرة خلف دول مثل لبنان وتشيلي وكوستاريكا.

ويرجع ذلك إلى غياب التغطية الصحية الشاملة، وارتفاع معدلات السمنة، وبعض التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.

أفريقيا في ذيل القائمة

في المقابل، جاءت جمهورية إفريقيا الوسطى، وليسوتو، وتشاد في المراتب الأدنى عالميًا، بمتوسط أعمار لا يتجاوز 53 عامًا.