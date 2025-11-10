"الجمال الفرعونى".. أسرار العناية بشعر ملكات مصر القديمة

رغم مرور آلاف السنين، خطفت الملكة الفرعونية تي الأنظار بعد تداول صورتها خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث ظهرت بشعر كثيف وصحي، وفي حالة جيدة.

الصورة سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل، وأثارت تساؤلات حول طرق الحفاظ على جمال الشعر لدى ملكات مصر القديمة.

الاهتمام بالشعر والمظهر

في هذا الصدد، قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات، أحمد عامر، إن المرأة المصرية القديمة كانت تهتم بشعرها، وحرصت على ابتكار طرق لإبراز جمال الرأس والشعر، ومن أبرزها استخدام الشعر المستعار أو ما يعرف بـ"الباروكة" منذ عصور الدولة القديمة.

الشعر المستعار والصبغات الطبيعية

أوضح لـ"مصراوي" أن المصريات ارتدين خصلات شعر صناعية لتعزيز زينتهن أو لإخفاء تساقط الشعر الناتج عن التقدم في السن، كما لجأن إلى صبغ الشعر باستخدام الحنة الطبيعية بانتظام، دون إضافة مواد ضارة، للحفاظ على لونه وحيويته.

الزيوت الطبيعية وتدليك فروة الرأس

أشار الخبير إلى أن النساء كن يقمن بحمامات زيت ساخنة لفروة الرأس، مستخدمات زيوت الخروع واللوز لتعزيز نمو الشعر، ويركبن وصلات الشعر والشعر المستعار باستخدام شمع العسل والصمغ الطبيعي.

استخدام الدهون والزيوت الحيوانية

أضاف أن المصريات القديمات كن يستخدمن الدهون والزيوت الحيوانية ضمن روتين العناية بالشعر لمكافحة التساقط والصلع، مثل مستخلصات التماسيح وفرس النهر والماعز والثعابين وحتى الأسود.

كما كان يعتقدن أن خلط الدم مع الزيوت الطبيعية يساعد على تغميق الشعر الرمادي وتقليل ظهور الشيب.

