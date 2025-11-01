"مفيش لحمة".. بوفيه زفاف من خضار وفاكهة يثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، يوثق لحظة غير مألوفة في أحد حفلات الزفاف، إذ فوجئ الضيوف بأن البوفيه المفتوح داخل القاعة لا يحتوي على أطعمة تقليدية، بل على أنواع مختلفة من الخضروات والفاكهة فقط.

ويُظهر الفيديو المتداول الحضور وهم يلتقطون الخضار والفاكهة من الطاولات ويضعونها في حقائبهم قبل مغادرة القاعة، في مشهد أثار موجة من التعليقات الطريفة والمندهشة على السوشيال ميديا.

وتباينت آراء المتابعين بين من وجد في الموقف فكرة مبتكرة وطريفة، ومن اعتبره انعكاسًا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف حفلات الزفاف.

وأعاد المقطع طرح تساؤلات حول غرائب الأعراس التي تنتشر مؤخرًا على مواقع التواصل، وكيف يسعى البعض للتميّز بأساليب غير تقليدية مهما كانت مفاجئة.

