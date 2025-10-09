الخشب سر الترقيات.. خبيرة تكشف تأثير الشماعة على الاستقرار المهني

أوضحت خبيرة علم الطاقة، سونيا الحبال، أن استخدام الشماعات الخشبية في تعليق الملابس يسهم في تعزيز الاستقرار في العمل وزيادة فرص الترقية.

وتابعت "سونيا"، خلال استضافتها في برنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن الشماعات المصنوعة من الخشب تحمل طاقة الثبات المكاني، وهو ما ينعكس إيجابا على الاستقرار المهني والشعور بالتوازن.

أضافت أن هذا الأمر ينطبق على تعليق "جلابيب الصلاة" على شماعات خشبية، للحصول على نفس التأثير الإيجابي في طاقة المكان.

الشماعات المكسورة تُفسد الطاقة

حذرت "خبيرة علم الطاقة" من مجموعة من الأخطاء الشائعة التي تؤثر سلبا على الطاقة العامة في المنزل، من بينها استخدام الشماعات البلاستيكية أو المعدنية، التي وصفتها بأنها "لا تحمل نفس القيمة الطاقية" كالشماعات الخشبية.

وأضافت أن استخدام الشماعات المكسورة من أبرز العوامل التي تُفسد الطاقة، بالإضافة إلى أهمية الانتباه لاتجاه تعليق الشماعة، بحيث تكون في وضعية تسهل ارتداء الملابس مباشرة، فيما يعرف بوضعية "الاستعداد للاستخدام".

تكديس الملابس.. خطر خفي على طاقة الرزق

كما نبهت إلى ضرورة تجنب تكديس الملابس داخل الخزائن أو على الشماعات، مشيرة إلى أن هذه العادة تسبب خللا في الطاقة، وتؤثر بشكل سلبي على طاقة الرزق والمال.

ونصحت بترك مساحات فارغة داخل الخزانة، حتى عند ترتيب الملابس وطيها، موضحة أن هذه الفراغات ترسل إشارة بأن الشخص جاهز لاستقبال كل ما هو جديد، مثل الرزق أو الفرص القادمة.