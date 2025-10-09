سخرية من طريقة مشي ميجان ماركل في أسبوع الموضة.. ما السبب؟ (فيديو)

جدل واسع أشعلته دوقة ساسكس ميجان ماركل خلال ظهورها الأخير في أسبوع الموضة بباريس، بعدما أثارت موجة من السخرية بسبب طريقتها في المشي أمام الكاميرات التي شبّهها كثيرون بـ"مشية زولاندر" الساخرة، إلى جانب نشرها مقطع فيديو وُصف بأنه "غير لائق" لتقاطعه مع موقع حادث الأميرة ديانا المأساوي.

ميجان البالغة من العمر 44 عاما، ظهرت بكامل أناقتها خلال عرض دار "بالينسياجا" للأزياء، في أول زيارة لها لأوروبا منذ مشاركتها في دورة ألعاب "إنفكتوس" عام 2023، وقد ارتدت طقما أبيض بالكامل من تصميم الدار، تميز بقميص حريري وبنطال فضفاض وكاب أنيق، مع حذاء أسود بسعر يقارب 750 جنيها إسترلينيا.

ورغم الاهتمام الكبير بعودتها إلى عالم الموضة بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات، إلا أن الاستقبال لم يكن كما توقعت، إذ اعتبر كثير من المتابعين أن الدوقة بالغت في تصرفاتها أمام عدسات المصورين، محوّلة الحدث إلى عرضٍ شخصي.

وكتب أحد رواد منصة "إكس": "ميجان تحاول أن تسير كما لو كانت عارضة أزياء عالمية.. لكنهم فقط يصطحبونها إلى مقعدها"، فيما وصفها آخر بأنها "تتصرف كما لو كانت المنقذة المنتظرة".

ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، إذ تعرضت ميجان لهجوم لاذع بسبب حضورها عرض أزياء دار "بالينسياجا" التي ما زالت تواجه انتقادات حادة منذ حملتها الإعلانية المثيرة للجدل عام 2022، والتي تضمنت صورا لأطفال يحملون دمى بملابس مستوحاة من "القيود الجلدية".

وكتب أحد المنتقدين: "كيف يمكن لأم تدعي الدفاع عن الأطفال أن تدعم دارا كهذه؟"، بينما علق آخر ساخرا: "السيدة التي تتحدث دومًا عن حقوق الطفل تجلس في الصف الأول لعرض بالينسياجا.. يا للسخرية".

لكن العاصفة الأكبر اشتعلت بعد نشر ميجان مقطع فيديو قصير عبر حسابها على "إنستجرام"، أظهرها وهي تضع قدميها على مقعد سيارة فارهة أثناء عودتها من العرض، في طريق مواز للنفق الذي شهد وفاة الأميرة ديانا عام 1997.

المقطع أثار صدمة وغضبا واسعا، إذ وصفه مراقبون بأنه "تصرف غير محترم" و"يفتقر إلى الحساسية"، فيما قال الخبير الملكي ريتشارد فيتزويليامز لموقع "ديلي ميل": "ما فعلته ميجان لا يصدق.. كيف لم تدرك الرمزية المؤلمة لهذا المكان بالنسبة لزوجها الأمير هاري؟".

وتأتي الواقعة بعد أن تحدث هاري في مذكراته "سبير" عن زيارته لنفس النفق عام 2007 بحثًا عن "إغلاق نفسي" بعد وفاة والدته، وهو ما جعل الفيديو أكثر إيلاما بالنسبة للجمهور البريطاني.

ورغم الانتقادات، بدت ميجان غير متأثرة، إذ نشرت لاحقا مقطعا جديدا يوثق لحظات من إقامتها الباريسية الفاخرة، يظهر فيه برج إيفل وقوس النصر، بينما تتناول البطاطس الفرنسية وتجرّب أحمر شفاه بصحبة صديقها المقرب وخبير التجميل دانيال مارتن.

في المقابل، اعتبر فريقها الإعلامي أن ظهورها في عرض بالينسياجا "يجسد عودة أنيقة بعد عقد من الغياب"، وأصدر بيانا جاء فيه: "تقدر الدوقة الحرفية العالية للمصمم بييرباولو بيتشولي الذي تجمعها به علاقة مهنية طويلة".

لكن كثيرين رأوا في تلك العودة محاولة جديدة من ميجان للفت الأنظار، بعدما تراجع حضورها الإعلامي في الفترة الأخيرة، فيما ذهب البعض إلى وصفها بأنها "تعيش في عالم من الأضواء أكثر من عالم الواقع".