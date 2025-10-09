سرب ضخم من الخنافس يهاجم منازل البريطانيين.. ما سر الغزو الغامض؟

حالة من الذعر والدهشة اجتاحت عددا من المدن البريطانية خلال الأيام الماضية، بعدما فوجئ السكان بآلاف الخنافس الصغيرة المعروفة باسم "دعسوقة الهارليكوين" تغزو منازلهم بشكل غير مسبوق، وتغطي النوافذ والجدران وحتى غرف المعيشة، في مشهد وصفه البعض بأنه "غزو حشري مرعب".

وانتشرت عشرات المقاطع المصورة عبر منصة "تيك توك"، أظهرت أسراب الدعاسيق وهي تزحف على جدران المنازل، بينما عبّر كثيرون عن خوفهم الشديد، إذ قالت إحدى السيدات: "أحب الخنافس، لكن هذا العدد كان مرعبا"، وأضافت أخرى: "غرف المعيشة والنوم كلها مغطاة بالخنافس.. كنت مذعورة".

لكنّ الخبراء أوضحوا أن ما يحدث ليس غزوا بالمعنى الحرفي، بل ظاهرة طبيعية تتكرر كل عام مع بداية فصل الخريف، عندما تبحث الخنافس عن مأوى دافئ استعدادًا لفصل الشتاء.

وقال الأستاذ بجامعة أكسفورد، تيم كولسون، لصحيفة "ديلي ميل": "تدخل الخنافس في سبات شتوي يُعرف باسم "السبات المرحلي"، حيث تبطئ عملياتها الحيوية وتختبئ في أماكن آمنة مثل لحاء الأشجار أو بين الأوراق اليابسة، وأحيانًا تختار المنازل كمأوى دافئ".

ويعرف هذا النوع من الدعاسيق بقدرته على التجمع في أسراب كبيرة تُطلق روائح كيميائية لجذب المزيد منها إلى نفس المكان، وهو ما يفسر تكرار الظاهرة في منازل بعينها كل عام.

ووسط حالة القلق، حذر بعض المستخدمين من احتمال أن تكون هذه الحشرات حاملة لأمراض، لكن خبير الحشرات ماكس باركلي، من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، طمأن السكان قائلًا: "صحيح أن بعض الدعاسيق تحمل فطرًا يصيب أجنحتها، لكنه غير ضار للبشر، ولا يمكن انتقاله بأي شكل من الأشكال".

ورغم المشهد المزعج، دعا العلماء البريطانيون إلى عدم قتل الخنافس، مؤكدين أنها تلعب دورا بيئيا مهما في مكافحة الآفات الزراعية، وقال كولسون: "الخنافس من أهم عناصر التوازن البيئي، وبدونها قد تزداد أعداد الحشرات الضارة بشكل خطير".

وفي نصيحة عملية، أوضحت عالمة البيئة البريطانية هيلين روي أنه في حال دخول أعداد كبيرة من الخنافس إلى المنزل، يُفضل جمعها برفق داخل صندوق صغير ووضعه في مكان خارجي مغلق مثل مخزن أو جراج، بدلًا من التخلص منها.

ويبدو أن "غزو الدعاسيق" الذي أثار رعب البريطانيين، لم يكن سوى إعلان مبكر لوصول الشتاء، ورسالة من الطبيعة بأن موسم السبات قد بدأ.