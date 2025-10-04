إعلان

أسد نادر أسر القلوب يودع الحياة بعد 18 عاما

كتب - محمود عبده:

07:49 م 04/10/2025

أعلنت حديقة حيوان تشيستر عن وفاة الأسد الآسيوي الشهير المعروف بـ"إبليس"، أحد أبرز الحيوانات التي عرفت في المملكة المتحدة، عن عمر ناهز 18 عاما، وسط حالة من الحزن بين العاملين وزوار الحديقة.

وبحسب mirror، اشتهر "إبليس" بطلته المهيبة وصوته العميق، وكان نجما في البرنامج الوثائقي "الحياة السرية لحديقة الحيوانات"، ما جعله رمزا محببا لدى الجمهور، خصوصا الأطفال الذين اعتادوا زيارته على مدار سنوات.

ورغم أن متوسط عمر الأسد الآسيوي في البرية لا يتجاوز 16 عاما، فإن إبليس عاش أطول من ذلك بفضل الرعاية البيطرية والبيئة الغنية التي وفرتها له الحديقة.

وقال مارك برايشو، رئيس قسم الثدييات في تشيستر:"حياة إبليس لم تكن عادية، فقد كان أسدا له حضور طاغ، وشخصية مميزة تركت بصمتها على كل من عرفه، ونحن ممتنون لكل لحظة قضاها معنا".

وأضاف برايشو أن الحديقة ستستقبل خلال الأشهر المقبلة أسدين آسيويين جديدين، تم اختيارهما بعناية لدعم جهود الحفاظ على هذا النوع المهدد بالانقراض.

ويعد الأسد الآسيوي من أندر الأنواع في العالم، حيث لا يتبقى منه سوى نحو 900 أسد فقط في البرية، جميعها تعيش في غابة "غير" بولاية غوجارات في غرب الهند، بعد أن انقرض من مناطق أخرى مثل تركيا وشمال أفريقيا واليونان.

ويأتي رحيل "إبليس" ليلقي الضوء مجددا على أهمية حماية الأنواع المهددة، لا سيما في ظل تزايد حوادث الصيد الجائر.

وكان حادث مقتل أسد تابع لمشروع بحثي من جامعة أكسفورد على يد صيادين دفعوا آلاف الجنيهات قد أثار ضجة عالمية قبل سنوات.

