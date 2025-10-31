نساء يستخدمن "مقالب الذكاء الاصطناعي" لاختبار أزواجهن.. ما القصة؟

كتب – سيد متولي

كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن عددا متزايدا من النساء في الصين يستخدمن الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو وصور لرجال مشردين داخل منازلهم لاختبار مدى عاطفة شركائهم.

وقالت هؤلاء النساء، الناشطات على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، إنهن طلبن من أدوات الذكاء الاصطناعي تصوير مشاهد واقعية لمتشردين يدخلون غرفهن، ثم أرسلن هذه المقاطع المفبركة إلى أزواجهن أو أصدقائهن لمعرفة رد فعلهم، حتى أن بعضهن صنعن قصصا زعمن فيها أنهن دعين رجلا مشردا إلى منزلهن لتوفير الطعام والمأوى.

وانتشرت العديد من هذه المقاطع التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على الإنترنت، حيث حصلت بعض المنشورات على أكثر من 400 ألف إعجاب، حسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

زوج يتصل بالشرطة بعد مقلب الذكاء الاصطناعي

في 17 أكتوبر، تفاقمت حادثة في مقاطعة آنهوي شرقي الصين بشكل يفوق التوقعات، أرسلت امرأة صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي لرجل مشرد داخل منزلها إلى زوجها الذي كان يتناول العشاء مع أصدقائه.

ظن الرجل أن الفيديو حقيقي، فأبلغ الشرطة فورا، فهرعت إلى منزلهما، لتكتشف أن الصور المقلقة مفبركة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وبخوا المرأة على "إثارة الخوف" و"إهدار الموارد العامة".

التحذيرات القانونية

أثار هذا التوجه انتقادات لاذعة على الإنترنت، حيث اعترفت بعض النساء بالندم، كتبت إحداهن في منشور لها أنها "لن تجرب مقلب التشرد بالذكاء الاصطناعي مرة أخرى" بعد أن طلب شريكها من موظفي إدارة العقارات الاطمئنان عليها.

وزعم مستخدم آخر أن مقلبا مشابها في حيها أدى إلى شكوى لدى الشرطة، وتمت معاقبة المرأة المسؤولة عن ذلك لنشرها معلومات كاذبة.

وبموجب قانون العقوبات الخاص بإدارة الأمن العام في الصين، فإن الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال قد يواجهون احتجازا لمدة تصل إلى 10 أيام وغرامة قدرها 500 يوان (70 دولارا أمريكيا).

وحذرت السلطات أيضا من أنه إذا انتشرت مثل هذه اللقطات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وأثارت الذعر العام، فقد يتم تصنيفها على أنها تلفيق معلومات كاذبة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

