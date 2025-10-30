رجل يدخل موسوعة "جينيس" بأصغر دراجة في العالم (فيديو)

في واقعة غريبة من نوعها، دخل رجل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن نجح في قيادة أصغر دراجة في العالم، لا يتجاوز حجمها بضع سنتيمترات فقط، لتصبح بذلك واحدة من أغرب المحاولات التي شهدتها الموسوعة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يحاول التوازن على الدراجة الصغيرة ذات العجلات المصغّرة والإطار المعدني الدقيق، في مشهد أثار دهشة وسخرية المشاهدين في الوقت نفسه.

ورغم صعوبة التحدي، تمكن الرجل من قطع مسافة تزيد على 5 أمتار متواصلة دون أن يلمس قدماه الأرض، وهو الشرط الأساسي الذي اعتمدته لجنة التحكيم التابعة لموسوعة جينيس لتسجيل الإنجاز رسميًا.