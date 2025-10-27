إعلان

لأول مرة منذ عامين.. أطفال فلسطينيين يتناولون الدجاج في مشهد مؤثر

كتب : سيد متولي

10:30 م 27/10/2025

أطفال فلسطينيين يتناولون الدجاج في مشهد مؤثر

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع مؤثرة من غزة تظهر أطفالا فلسطينيين يعبرون بفرح غامر عند رؤيتهم الدجاج وتذوقه لأول مرة منذ عامين، بعد معاناة طويلة من الحصار ونقص الغذاء.

وأظهرت المشاهد الأطفال وهم يسجدون شكرا لله ويهتفون فرحا، في لقطة تجسد عمق الحرمان الذي عاشوه خلال الفترة الماضية.

كما أظهرت فيديوهات أخرى طفلا صغيرا يلهو بدجاجة داخل وعاء قبل طهيها، تعبيرا عن سعادته الغامرة وضحكاته الطفولية البريئة.

وفي مقطع آخر، عبر طفل عن سعادته بتناول وجبة من الدجاج والأرز على الطريقة الفلسطينية، ما أثار تفاعلا واسعا وتعاطفا كبيرا على مواقع التواصل مع أطفال غزة المحرومين من الغذاء والعيش الآمن.

@mosa_jehad74 ‏مشهد مؤثر لفرحة أطفال غزة بعد رؤية الدجاج لأول مرة منذ عامين ‏أحدهم سجد شكراً لله ❤️ #موسى_جهاد🥷 ♬ الصوت الأصلي - T U R K Y
">

@o.w.l.0

‏رغم أن التجويع مستمر وكمية المساعدات لا تكاد تغطي كامل القطاع.. فرحة عفوية لطفل بعد تمكنه من الحصول على دجاج بعد حرمان طويل خلال حرب الإبادة.

♬ Food - FASSounds
">

منوعات أطفال فلسطين أحداث غزة مجاعة غزة

