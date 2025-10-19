إعلان

تخطى سعر الجرام 10 آلاف يورو.. أغلى 3 أنواع عسل في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

06:00 م 19/10/2025

تخطى سعر الجرام 10 آلاف يورو.. أغلى 3 أنواع عسل في

قد يظن البعض أن العسل مجرد غذاء طبيعي مفيد، لكن هناك أنواعًا نادرة منه تُباع بأسعار خيالية تتجاوز أسعار الذهب أحيانًا، بفضل ندرتها وخصائصها العلاجية الفريدة.

إليك قائمة بأغلى 3 أنواع عسل في العالم ، وفقًا لـ timesofindia.

عسل الكهف التركي "Elvish Honey"

يُعد أغلى أنواع العسل في العالم، حيث يُستخرج من أعماق كهوف تقع على عمق 1800 متر تحت الأرض في تركيا.

سعر الجرام الواحد منه تخطى 10 آلاف يورو، بفضل ندرته وغناه بالمعادن والعناصر النادرة التي يُعتقد أنها تعزز المناعة وتساعد في شفاء العديد من الأمراض.

عسل "Manuka" النيوزيلندي

يُنتج من رحيق زهور شجرة المانوكا في نيوزيلندا، ويُعرف بخصائصه القوية المضادة للبكتيريا والالتهابات.

يصل سعر الكيلو منه إلى أكثر من 2500 يورو، ويُستخدم بكثرة في العلاجات الطبية ومستحضرات التجميل.

عسل "Yemen Sidr" اليمني

من أندر أنواع العسل العربي، يُستخرج من أشجار السدر الجبلية في اليمن، ويُعرف بطعمه الفاخر وفوائده الصحية الكبيرة، إذ يُباع الكيلو منه بما يقارب 1000 يورو في بعض الأسواق العالمية.

السر وراء الأسعار الخيالية

تأتي هذه الأسعار نتيجة صعوبة استخراج العسل، وندرة البيئات التي تُنتجه، بالإضافة إلى خصائصه العلاجية النادرة التي جعلت منه “ذهبًا سائلاً” حقيقيًا.

