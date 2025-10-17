تصدرت "التريند".. معلومات عن منى أبو السعود زوجة نادر السيد

كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت الإعلامية منى أبو السعود، زوجة حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق نادر السيد، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد ظهورها اللافت في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

حديثها العفوي عن حياتها الزوجية، وكواليس قصة الحب التي جمعتها بنادر السيد خطفت أنظار الجميع.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن منى أبو السعود، وفقا لما ورد في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

من هي منى أبو السعود؟

- إعلامية مصرية متخصصة في المحتوى الطبي التجميلي.

- تُعرف بأسلوبها البسيط والمباشر في تقديم المعلومات الطبية، حيث تستضيف أطباء التجميل وتتحدث عن المستحضرات والعلاجات الجراحية وغير الجراحية.

- بدأت مشوارها المهني من خلال منصة "ASK MONA"، وهي مجموعة أنشأتها عبر فيسبوك وتحولت لاحقا إلى منصة تفاعلية.

- ترفض الهوس غير الواقعي بمستحضرات التجميل.

- تعتمد في محتواها التلفزيوني على التوعية والاعتدال.

- زوجة نادر السيد، حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق.

- أم لأربعة أبناء يها أبناء: أحمد وجودي وتمارا وتيا.

- من أبرز ما كشفته خلال البرنامج، أنها نظمت حفل زفافها بنفسها دون الاستعانة بمنسقي حفلات محترفين.

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 145 ألف متابع.

