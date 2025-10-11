احذر من مكالمات الاحتيال.. رجل يفقد ثروته خلال دقائق

كتب - محمود عبده:

في واقعة احتيال صادمة بمدينة أوليانوفسك الروسية، تعرض رجل يبلغ من العمر 35 عاما لعملية نصب كبيرة، حيث فقد مدخراته المالية التي بلغت 21.7 مليون روبل، بعد أن اقتنع بمخاطر وهمية تم تصويرها له من قبل عصابة محتالين محترفة، وفقا لموقع Gazeta.

بدأت القصة في الثاني من أكتوبر، عندما تلقى الرجل رسالة عبر تطبيق المراسلة من شخص يدعي أنه رئيس مؤسسته، محذرا إياه من احتمال تعرض أمواله للسرقة.

بعدها، تلقى مكالمة من محتال آخر انتحل صفة ضابط في جهاز الأمن الفيدرالي، وأبلغه بأنه تم إحباط محاولة سرقة، ونصحه بتحويل أمواله إلى "حسابات آمنة".

بثقة تامة، قام الرجل بشراء هاتف جديد للتواصل مع المحتالين، وسحب جميع مدخراته من أجهزة الصراف الآلي، ثم حول الأموال إلى 86 حسابا مختلفا على مدار أسبوع واحد.

لم يدرك أنه وقع ضحية لعملية احتيال إلا بعد تواصله مع الرئيس الحقيقي لمنظمته.

وقد تم فتح قضية جنائية بتهمة الاحتيال بموجب المادة 159 من القانون الجنائي الروسي، وما زالت السلطات تواصل البحث عن الجناة الذين نفذوا هذه العملية.

