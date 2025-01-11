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قبل أسابيع من الكارثة.. "نبوءة مرعبة" عن حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

05:00 م السبت 11 يناير 2025

حرائق الغابات في لوس أنجلوس

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كتب- أحمد الضبع:

أعاد الإعلامي الأمريكي جو روجان الجدل حول المخاطر البيئية التي تواجه مدينة لوس أنجلوس، بعدما كشف عن "نبوءة مرعبة" سمعها من أحد خبراء الحرائق قبل أسابيع من اندلاع الحرائق التي تشهدها المدينة حاليًا.

وقال روجان، خلال برنامجه الشهير "تجربة جو روجان"، إن الخبير حذَّره من احتمال وقوع كارثة بيئية ضخمة بسبب الحرائق. وأوضح في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أثناء تقديمي أحد الحلقات، التقيت بخبير حرائق وأخبرني بتوقعاته بأن الرياح ستضرب بطريقة معينة تجعل السيطرة على النيران مستحيلة".

وأضاف الإعلامي أن الخبير استكمل حديثه بتحذير مخيف، قائلاً: "ستلتهم النيران المدينة بأكملها حتى تصل إلى المحيط. إنها مسألة وقت فقط، والجميع يعلمون أن هذا السيناريو وارد الحدوث"، وعند سؤاله عن إمكانية تدمير المدينة بالكامل، أجاب الخبير بثقة: "نعم".

وأثارت تصريحات روجان تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، إذ اعتبر الكثيرون أن هذه النبوءة بدأت تتحقق مع الحرائق الهائلة التي اندلعت في الأيام الأخيرة، مدفوعة برياح قوية ساعدت في انتشار النيران بمناطق واسعة من المدينة، حسبما ذكرت صحية "ميرو".

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، مع تسجيل مشاهد للرياح العاتية التي ساهمت في تأجيج الحرائق، ويرى الخبراء أن هذه المشاهد تعزز فرضية تحقُّق التحذيرات التي أطلقها الخبير الذي التقى به روغان.

وتواصل السلطات الأمريكية جهودها الحثيثة لاحتواء الحرائق، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع مع استمرار الرياح القوية، مما يجعل التحدي أصعب أمام فرق الإطفاء.

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