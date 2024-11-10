أم تحاول بيع رضيعها على فيسبوك- النتيجة صادمة

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كتبت- شيماء مرسي

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة تدعى "جونيبر برايسون" في تكساس بعد محاولتها بيع طفلها حديث الولادة عبر موقع فيسبوك.

وبدأت القصة عندما تلقت شرطة هيوستن بلاغ يفيد بأن البالغة من العمر 21 عاما كانت تحاول بيع طفلها عبر موقع فيسبوك، وفق ما أورد موقع "foxcarolina".

وقالت الأم أن اختبار طفلها للمخدرات سيكون إيجابيا، كما أنها غير قادرة على الاحتفاظ به.

وقال أحد أقاربها للشرطة، إنها طلبت من الأسرة التي ستتبنى الرضيع دفع تعويض لها.

ولكن قريبة المتهمة أبلغتها أن ذلك "غير قانوني" وتوقفت عن محاولة مساعدتها.

وكانت الأم في المستشفى مع رضيعها تنتظر أعلى سعر لبيعه، كما إنها أخبرت زوجين سافرا إليها من مدينة لويزيانا أنها تريد بيع طفلها مقابل 150 دولار، ولكن عندما علم الوالدان بمخططها رفضوا شراء الطفل.

وبعد ذلك، طردتهما الأم واتصل الزوجان بالشرطة التي ألقت القبض عليها.

Mother accused of trying to sell newborn to ‘highest bidder’ on Facebook, police say https://t.co/BAcW3d5MoE — KFVS News (@kfvsnews) November 5, 2024

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