20 صورة لأغرب 5 كهوف في العالم- لن تتخيل شكلها

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كتبت- شيماء مرسي

عالم الكهوف ساحر وغامض ومليء بالتكوينات الصخرية الخلابة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن بعض الكهوف قد تكون غريبة.

وكشف موقع "treehugger" في هذا التقرير عن أغرب كهوف في العالم.

كهف آيسريسينفيلت سالزبورغ، النمسا:

هو أحد أغرب الكهوف في العالم ويقع في النمسا، ويبلغ طوله أكثر من 30 ميلا.

وترتبط جميع أنفاق الكهف ببعضها البعض، ما يجعله يبدو وكأنه قصر جليدي تحت الأرض.

مغارة أزورا - كابري، إيطاليا:

يطلق عليه أيضا "الكهف الأزرق"، وذلك بسبب الوهج الأزرق الساطع منه للمياه.

والسبب وراء توهج الماء باللون الأزرق الساطع هو شظايا صغيرة من ضوء الشمس تتسرب إلى الكهف.

كهف أوردا - بيرم كراي، روسيا:

يقع في روسيا ويعد أطول كهف جبس تحت الماء في العالم.

كما إن ماء الكهف تعتبر من أنقى المياه، ويمكن للغواصين الرؤية بسهولة لمسافة تصل إلى 150 قدما أمامهم.

النهر الجوفي - بالاوان، الفلبين:

من أغرب الكهوف في العالم لأنه يبدو وكأنه عالم داخل كهف، حيث توجد به تشكيلات حجرية جيرية خلابة ونباتات.

كهف فرايا ناخون- سام روي يوت، تايلاند:

يعد من أغرب الكهوف في العالم، ويرجع ذلك إلى مظهره الخيالي، كما إنه ضخم للغاية، ويبدو الجزء الداخلي منه وكأنه غابة محاطة بأبراج حجرية.

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