رغم فوائدها.. هؤلاء عليهم تناول المكسرات بحذر

يؤكد الأطباء وخبراء التغذية أن للمكسرات خصائص مفيدة تساعد على تخفيض مخاطر الإصابة بالخرف، وتحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدينة وأحماض دهنية متعددة غير مشبعة، وتشير الدكتورة لودميلا سوخوروكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى أن المكسرات فعلا مفيدة للصحة، ولكن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية وأمراض الجهاز الهضمي عليهم تناولها بحذر.

وتقول: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية وأمراض الجهاز الهضمي المختلفة، مثل متلازمة القولون العصبي، والتهاب المعدة، والتهاب البنكرياس، تناول المكسرات بحذر. ولتقليل مخاطر تناولها، يفضل نقع المكسرات في الماء الدافئ طوال الليل. يعتقد أن النقع يساعد عن طريق تنشيط إنزيم فيتاز، على تقليل محتوى حمض الفيتيك الذي يمنع امتصاص العناصر الغذائية"، بحسب نوفوستي.

ووفقا للخبيرة، يجب في حالة وجود اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي وقرحة، وأمراض جلدية، استبعاد الصنوبر من النظام الغذائي، ويشمل هذا أيضا الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل فردي.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه المكسرات فعليهم تجنب تناولها.