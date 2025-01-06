7 أسباب تكشف إصابتك بـ فقر الدم- راقبها جيدا

كشفت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا أخصائية الغدد الصماء الروسية أن فقر الدم (نقص الهيموجلوبين) يمكن أن يتطور لأسباب مختلفة، بما فيها مشكلات في الجهاز الهضمي.

وتعاني النساء من هذه الحالة أكثر من الرجال لأنهن يتعرضن لفقدان متكرر للدم بسبب الدورة الشهرية، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

أسباب فقر الدم

مشكلات في الجهاز الهضمي والأمراض الوراثية المرتبطة بضعف التمثيل الغذائي لفيتامين В12 وحمض الفوليك (فيتامين В9) والحديد.

ويؤدي نقص هذه العناصر الغذائية إلى فقر الدم، لذلك إذا لم يحدد السبب وعلاجه فقد تكون العواقب خطيرة للغاية.

كما أن السبب العام لفقر الدم هو نقص الأكسجة الذي يحدث بسبب نقص الهيموجلوبين الناقل للأكسجين في الجسم، لذلك عند نقص الهيموجلوبين، تعاني جميع الأنسجة والأعضاء من جوع الأكسجين.

وانخفاض تغذية الأنسجة وانخفاض الأداء البدني، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، بسبب بطء عمليات الأكسدة في الجسم، وعدم قدرة عضلات الشخص المصاب بفقر الدم المزمن وقلبه والأوعية الدموية على الاستجابة بالمستوى المطلوب للإجهاد.

ونتيجة لذلك، يعاني من عدم انتظام دقات القلب، وعدم تمكنه من ممارسة النشاط البدني.

كما أن الحديد ضروري لتركيب هرمونات الغدة الدرقية. أي يمكن على خلفية فقر الدم المزمن، أن تنخفض وظائف الغدة الدرقية، ونتيجة لذلك تتأثر الذاكرة والتركيز والوظائف المعرفية وتنخفض ​​أيضا سرعة عملية التمثيل الغذائي، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

ويؤثر فقر الدم سلبا على تركيب الهرمونات الجنسية، لأنها تتطلب وجود كمية كافية من الحديد في الجسم، لذلك يؤثر نقص الحديد المزمن سلبا في الوظيفة الإنجابية أيضا.

لذا من الضروري علاج فقر الدم ورفع مستوى الهيموجلوبين والحديد وفيتامين В12 وحمض الفوليك إلى المستوى المناسب.

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