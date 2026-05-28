كشفت أبحاث جديدة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة في عدد الأمريكيين الذين يواجهون صعوبة في توفير الغذاء، وهو ما قد يفسر تراجع معنويات المستهلكين إلى مستويات قياسية منخفضة.

الفقراء يدفعون الثمن

وحسب البيانات فإن أعدادا كثيرة من الأسر، اضطرت إلى السحب من مدخراتها لتغطية النفقات، وتواجه صعوبة في الوصول إلى الغذاء، وتفيد تقارير أن بعض الأطفال اضطروا إلى خفض عدد وجباتهم اليومية، كما أن بعض الأسر تعتمد على التبرعات الغذائية أو برامج الدعم الحكومي.

ونقل تقرير شبكة سي إن إن عن الباحثين، قولهم إن هناك زيادة ملحوظة في انعدام الأمن الغذائي، خصوصًا بين الأسر الأقل تعليمًا والأقل دخلًا والأسر التي لديها أطفال صغار، وأشاروا إلى أن هذه الفئات نفسها أبلغت عن تزايد التشاؤم بشأن أوضاعها المالية.

اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء

ورغم أن العلاقة ليست سببية بشكل مباشر، فإن تزايد انعدام الأمن الغذائي يرتبط بارتفاع التشاؤم، ما قد يفسر ضعف ثقة المستهلك الأمريكي رغم استمرار قوة المؤشرات الاقتصادية.

ويشير الباحثون إلى ما يعرف بالاقتصاد على شكل K، حيث تتسع الفجوة بين الأسر الأعلى والأقل دخلاً من حيث الإنفاق وبناء الثروة.

وفي الوقت الذي استفادت الفئات العليا من ارتفاع أسواق الأسهم وارتفاع قيمة العقارات وانخفاض تكاليف الاقتراض، تواجه الفئات الأدنى ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

أرقام محبطة حول الغذاء والدخل

حسب بيانات فبراير 2026، قال 10% من الأسر إنها لا تمتلك ما يكفي من الغذاء، مقارنة بـ4% في يونيو 2020.

كما ارتفعت نسبة من يحصلون على تبرعات غذائية إلى 15.8% مقابل 10.6% سابقًا، وارتفعت نسبة المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية إلى 17.9% مقابل 10.6%.

وأفاد أكثر من ثلث المشاركين (36.8%) بأنهم اضطروا لاستخدام مدخراتهم لتغطية النفقات، مقارنة بـ21.8% سابقًا.

وأشارت الدراسة إلى أن البيانات جمعت قبل الضربات الأمريكية الإسرائيلية لإيران، والتي تسببت لاحقًا في أزمة إمدادات نفط وارتفاع أسعار البنزين، ما زاد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.