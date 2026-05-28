أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 22 ألفًا و458 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الأربعاء 27 مايو الجاري.

7 حالات فقط تتلقى الرعاية بالمستشفيات السعودية

وأكدت الوزارة، أن عدد الحالات المحجوزة من الحجاج المصريين في مستشفيات المملكة العربية السعودية لتلقي الرعاية الصحية وصل لـ 7 حالات، منها 5 حالات في مكة المكرمة، وحالتين بالرعاية المركزة في المدينة المنور، حسبما أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

فرق البعثة الطبية تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الأربعاء بلغ 98 خدمة طبية في عيادات مخيم مِنى.

أما فيما يتعلق بالحالات التي تتلقى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 7 حالات، منها 5 حالات في مكة المكرمة (4 حالات بالأقسام الداخلية وحالة بالرعاية المركزة)، وحالتين بالرعاية المركزة في المدينة المنورة.