كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من من كلية الطب بجامعة تشجيانج الصينية

أن التوقف عن التدخين خصوصا مع الحفاظ على الوزن، قد يسهم في انخفاض احتمالات الإصابة بالخرف لدى كبار السن.

ما العلاقة بين التوقف عن التدخين وصحة الدماغ؟

وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة واضحة بين الإقلاع عن التدخين وتحسن صحة الدماغ على المدى الطويل، حيث يسهم التوقف عن التدخين في دعم الوظائف الإدراكية وتقليل تدهورها مع التقدم في العمر.

وشملت الدراسة أكثر من 32 ألف شخص من متوسطي العمر وكبار السن، بمتوسط أعمار بلغ 61 عامًا، حيث تابع الباحثون حالتهم الصحية على مدار 10 سنوات. وقد تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث فئات: مدخنون حاليون، ومدخنون سابقون، وأشخاص لم يسبق لهم التدخين، بهدف مقارنة الفروق في النتائج الصحية بينهم على المدى الطويل.

كيف جرى تقييم حالة المشاركين خلال الدراسة؟

اعتمد الباحثون على مقابلات دورية أجريت كل عامين لتقييم عادات التدخين والوزن والحالة الصحية العامة للمشاركين، إلى جانب اختبارات لقياس الذاكرة والقدرات الذهنية، بالإضافة إلى الاستعانة بملاحظات المقربين منهم حول التغيرات السلوكية والمعرفية.

كم عدد حالات الخرف وما أبرز نتائج التحليل؟

خلال فترة الدراسة، أُصيب 5868 مشاركًا بالخرف وبعد تحليل البيانات ومراعاة عوامل مثل العمر والنشاط البدني وصحة القلب والأوعية الدموية، تبيّن أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 16% مقارنة بمن استمروا في التدخين.

كما أظهرت النتائج أن فوائد الإقلاع عن التدخين تزداد بمرور الوقت، إذ اقترب خطر الإصابة بالخرف لدى من توقفوا عن التدخين منذ نحو سبع سنوات من مستوى الخطر لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقا، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

هل يؤثر تغير الوزن بعد الإقلاع عن التدخين على صحة الدماغ؟

أشارت الدراسة أيضا إلى عامل مهم يتعلق بالوزن بعد الإقلاع عن التدخين، إذ تبين أن الأشخاص الذين لم يكتسبوا وزنا ملحوظا أو زاد وزنهم بشكل معتدل لا يتجاوز خمسة كيلوجرام، حافظوا على الفوائد المعرفية المرتبطة بترك التدخين.

في المقابل، لم تظهر الفوائد نفسها لدى من اكتسبوا نحو 10 كيلوجرام أو أكثر بعد التوقف عن التدخين، ما يشير إلى أن إدارة الوزن قد تؤدي دورا في تعزيز الأثر الإيجابي للإقلاع على صحة الدماغ.

