كشفت دراسة أن هناك نشاطا بسيطا واحدًا يمكنك إضافته إلى يومك يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية، ووفقا لمؤسسة القلب البريطانية، هناك أمور يمكنك القيام بها للوقاية من النوبات القلبية.

هل المشي يقلل خطر النوبة القلبية؟

وتشير دراسة حديثة إلى أن المشي السريع لمدة أربع دقائق ونصف يوميا قد يساعد، كما وجدت الدراسة أن تناول 60 جراما إضافيا من الخضراوات يوميا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا، وأن 11 دقيقة إضافية من النوم ليلا يمكن أن تقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بنوبة قلبية، بحسب صحيفة express البريطانية.

هل التمارين الرياضية والنوم يحميات من النوبة القلبية؟

ووجد الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة أربع دقائق ونصف، والحصول على 11 دقيقة إضافية من النوم، وتناول 60 جراما من الخضراوات يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة بنسبة 10٪.

كما أن زيادة ساعات النوم إلى ثماني ساعات، وممارسة التمارين الرياضية لمدة 40 دقيقة، واتباع نظام غذائي جيد، يمكن أن يقلل من المخاطر بنسبة 57%.

وقالت إميلي ماكجراث، من مؤسسة القلب البريطانية: "لا يشترط أن تكون التغييرات كبيرة لإحداث فرق، المفتاح هو نمط حياة صحي يمكنك الالتزام به".

نصائح مهمة للوقاية من النوبات القلبية

بعض الأمور التي يمكنك القيام بها للمساعدة في الوقاية من النوبات القلبية (وكذلك السكتات الدماغية) هي:

تناول نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا

تجنب التدخين

حاول الحفاظ على ضغط دمك عند مستوى صحي.

