مفيدة للقلب.. 5 أسباب تجعل الجوافة أفضل فاكهة شتوية

كتب – سيد متولي:

الجوافة واحدة من أبرز الفواكه الشتوية، لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة مثل الألياف، مضادات الأكسدة، الليكوبين، حمض الفوليك، المنجنيز وفيتامين سي.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن تناول الجوافة خلال فصل الشتاء يُعزز جهاز المناعة، يُحسن صحة البشرة والشعر، يُقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان، ويساعد على فقدان الوزن وتحسين صحة القلب من خلال خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية.

1- تقوية المناعة ومحاربة الأمراض

الجوافة غنية بفيتامين سي بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف تلك الموجودة في البرتقال، ما يُعزز قدرة جهاز المناعة على مقاومة العدوى البكتيرية والفيروسية وغيرها من مسببات الأمراض.

2- تحسين صحة البشرة والشعر

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في أوراق الجوافة على تقليل الجذور الحرة التي تُسبب الشيخوخة المبكرة، كما تُخفف الالتهابات واحمرار الجلد، وتحتوي على فيتامينات ب وج التي تُعزز نمو الشعر، ويمكن استخدام عجينة من أوراق الجوافة لتقوية فروة الرأس وتحسين صحة الشعر.

3- تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تشير دراسات عديدة إلى أن مستخلصات أوراق الجوافة تُستخدم لعلاج السرطان، بفضل احتوائها على مركبات تمنع تكاثر الخلايا السرطانية، كما تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة الخلايا من الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة، وهما عاملان رئيسيان للإصابة بالسرطان.

4- دعم فقدان الوزن

الجوافة منخفضة السعرات الحرارية (54 سعرة حرارية) وغنية بالألياف، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يسعون للتحكم في أوزانهم، كما أن ألياف البكتين تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يُقلل من الإفراط في تناول الطعام.

5- تعزيز صحة القلب

تُسهم أوراق الجوافة في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، بحسب دراسة نُشرت في "Science Direct"، ويُمكن لتناول الجوافة بانتظام أن يُعزز صحة القلب عند تضمينها في نظام غذائي متوازن.

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