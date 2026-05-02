قالت مصادر مطلعة، إن واشنطن أبلغت حلفاء ‌أوروبيين، من بينهم: "بريطانيا وبولندا ‌وليتوانيا ‌وإستونيا"، إنه من المتوقع حدوث تأخيرات طويلة في ‌تسليم الأسلحة ‌الأمريكية ⁠مع استنزاف الحرب مع إيران للمخزونات، وفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

قالت "رويترز" ⁠الشهر ‌الماضي، أن ⁠مسؤولين أمريكيين أبلغوا ⁠بعضا من نظرائهم الأوروبيين بأن ⁠من المرجح أن تتأخر بعض شحنات الأسلحة المتعاقد عليها سابقا مع استمرار حرب إيران في ‌استنزاف مخزونات الأسلحة.

وأوضحت 3 مصادر مطلعة، أن دولا أوروبية عدة ستتأثر بذلك، ومنها دول البلطيق والدول الاسكندنافية.

وأضافت المصادر، أن ‌دولا أوروبية اشترت بعض الأسلحة المعنية في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، لكنها لم تتسلمها بعد.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في ‌28 فبراير الماضي، في حرب أثارت ‌مخاوف لدى بعض ⁠المسؤولين الأمريكيين من عدم قدرة صناعة الدفاع الأمريكية على تلبية الطلب، واحتمال اضطرارها إلى إبطاء الشحنات إلى عدد من المشترين.

كانت الولايات المتحدة قد سحبت بالفعل مخزونات ⁠أسلحة بمليارات الدولارات، تشمل ‌أنظمة مدفعية وذخائر وصواريخ مضادة للدبابات، منذ بدء حربي أوكرانيا ⁠عام 2022، وغزة أواخر عام ⁠2023.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من 7 شركات دفاعية في مارس الماضي، في إطار جهود البنتاجون لتوفير إمدادات تحل محل التي جرى استخدامها في الضربات الأمريكية على إيران، وغيرها من العمليات العسكرية ‌الأخيرة.

وطلب ترامب زيادة هائلة في الميزانية العسكرية قدرها 500 مليار دولار، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، على خلفية الحرب على إيران، وفقا لسكاي نيوز.