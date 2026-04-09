نشرت الوقائع المصرية، في العدد رقم 79 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2026 قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 451 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية إلى 10 أشخاص.

تفاصيل قرار رد الجنسية لـ 10 أشخاص

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية للعشرة أشخاص، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

