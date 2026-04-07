السبانخ من أكثر الخضراوات غنى بالفيتامينات والمعادن، مثل الحديد ومضادات الأكسدة، لكن الطريقة التي تُحضر بها تؤدي دورا مهما في تحديد ما يحتفظ به الجسم من هذه العناصر الحيوية، فهل يمكن لطريقة الطهي أن تؤثر على القيمة الغذائية للسبانخ؟

هل الطهي بالبخار هو الأفضل؟

الطهي بالبخار يحافظ على أعلى نسبة من فيتامين C ومجموعة فيتامين B، بالإضافة إلى البيتا كاروتين، ويرجع ذلك إلى أن السبانخ لا تُغمر في الماء، ما يقلل من فقدان العناصر القابلة للذوبان، كما أن مضادات الأكسدة تبقى أكثر عند الطهي بالبخار مقارنة بالغلي، مع فقد محدود لبعض الفيتامينات، وفقا لموقع "verywellhealth".

كيف يعزز الزيت امتصاص العناصر الغذائية؟

الطهي السريع مع كمية قليلة من الدهون، مثل زيت الزيتون، لا يحافظ فقط على العناصر الغذائية، بل يساعد الجسم على امتصاص المركبات المفيدة مثل الكاروتينات بكفاءة أعلى، كما أن الطهي بدرجات حرارة منخفضة نسبيا يحمي مركبات مثل اللوتين، المرتبطة بصحة العين.

هل سلق السبانخ يفقد عناصرها الغذائية؟

السلق يؤدي إلى فقد بعض العناصر في الماء، إلا أن طريقة "السلق السريع" متبوعة بالتبريد يمكن أن تقلل مستويات الأوكسالات بنسبة تصل إلى 80%، هذا يجعلها خيارا مناسبا لمن يعانون مشكلات بالكلى، حيث تساعد على تحسين امتصاص الكالسيوم وتقليل خطر تكوّن الحصوات.

هل تحتفظ السبانخ النيئة بقيمتها الغذائية بشكل أفضل؟

السبانخ النيئة تحتفظ بمستويات أعلى من الفولات وفيتامين C، وهما من العناصر الحساسة للحرارة، يمكن إضافتها إلى السلطات أو العصائر لإدخالها بسهولة في النظام الغذائي اليومي، ومع ذلك، للحصول على نفس كمية العناصر الغذائية الموجودة في السبانخ المطهية، يحتاج الشخص إلى تناول كمية أكبر من السبانخ النيئة.

لذا، لا توجد طريقة واحدة مثالية لتحضير السبانخ، التنويع بين الطهي بالبخار، القلي الخفيف، والتناول النيء يضمن الاستفادة القصوى من القيمة الغذائية لهذه الخضراوات، مع الحفاظ على صحة الجسم والعينين وتقليل مخاطر الأوكسالات.

