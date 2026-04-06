كشف فاليري ليتفينوف، كبير الباحثين في قسم "الكيمياء والتقنيات الحيوية" بجامعة بيرم القومية الروسية، أن الضحك لا يقتصر على كونه وسيلة للتسلية، بل يلعب دورا مهما في تحسين الصحة الجسدية والنفسية للإنسان، فهو يساعد على تخفيف الألم، خفض القلق، وتنشيط الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض والفيروسات.

كيف يؤثر الضحك على جسمك؟

أثناء الضحك، يزداد إفراز هرمون الإندورفين الذي يمنح شعورًا بالنشوة ويخفف الألم، بينما يرتفع مستوى الدوبامين والسيروتونين، فالأول يعزز المتعة، والثاني يرسخ الاستقرار النفسي ويساعد الجسم على التعامل مع الضغوط اليومية، بهذه الطريقة، ينتقل الجهاز العصبي من حالة التوتر إلى حالة التعافي والاسترخاء، بحسب Naukatv.ru.

فوائد الضحك

ويساعد الضحك أيضًا على خفض مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، ما يقلل الأضرار المحتملة على القلب والأوعية الدموية ويعيد التوازن للتمثيل الغذائي، كما يحسن وظائف الجهاز المناعي، إذ تصبح الخلايا المناعية أكثر فعالية في مقاومة الفيروسات والخلايا السرطانية.

تتأثر الدورة الدموية والتمثيل الغذائي بشكل إيجابي أيضا، فالضحك يزيد معدل النبض ويوسع الأوعية الدموية، تليه مرحلة من الاسترخاء العميق، ما يساعد على الحفاظ على ضغط الدم ضمن الحدود الطبيعية ويحسن مرونة الأوعية والقلب.

تأثير الضحك على الجهاز التنفسي

ومن الفوائد الأخرى للضحك أنه يدرب الجهاز التنفسي، إذ يساهم الشهيق والزفير العميق أثناء الضحك في تحسين تهوية الرئتين وزيادة تشبع الدم بالأكسجين، وهو أمر مفيد بشكل خاص لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

كما يؤدي الضحك إلى استرخاء العضلات لمدة تصل إلى 45 دقيقة بعد نوبة الضحك، ما يقلل التوتر البدني ويخفف الضغط على الجسم، ويعزز الضحك المشترك الروابط الاجتماعية، إذ يقوي العلاقات ويصنع جوا إيجابيا يدعم الصحة النفسية ويزيد الترابط بين الأشخاص.

طرق زيادة الضحك في حياتك اليومية

ولزيادة الضحك في حياتك اليومية، يمكن مشاهدة الأفلام والبرامج الكوميدية، التفاعل مع الأشخاص المرحين، قراءة النكات، اللعب مع الأطفال، أو حتى الابتسام والمزاح ضمن حدود الاحترام، فكل هذه العادات تساعد على دمج الضحك بشكل طبيعي في الروتين اليومي.