إعلان

كيف تؤثر البيئة على شيخوخة الدماغ؟

كتب : سيد متولي

09:00 ص 06/04/2026

الدماغ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان لا تقل أهمية عن نمط الحياة في تحديد سرعة شيخوخة الدماغ، فقد تبين أن التلوث، الفقر، وضعف الخدمات العامة يمكن أن يسرع تدهور الدماغ، بينما تسهم العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية الجيدة في إبطائه.

عوامل تؤثر على الدماغ

واعتمد الباحثون على بيانات 18701 شخص من 34 دولة، ودرسوا ما يعرف بـ"إكسبوزوم"، أي مجموع العوامل البيئية والاجتماعية والسياسية التي يتعرض لها الإنسان طوال حياته، وأظهرت النتائج أن هذه العوامل تتفاعل مع بعضها، بحيث يؤدي تزامن أكثر من عامل خطر إلى تضخيم التأثير على صحة الدماغ بشكل كبير.

وقاس الفريق البحثي 73 عاملاً مختلفاً على مستوى الدول، بما في ذلك تلوث الهواء، تقلبات المناخ، جودة المياه، المساحات الخضراء، إضافة إلى مؤشرات الفقر وعدم المساواة والاستقرار السياسي، وعند تحليل هذه العوامل مجتمعة، تبين أنها تفسر فروقا في شيخوخة الدماغ تصل إلى 15 ضعفاً مقارنة بأي عامل منفرد.

أسباب شيخوخة الدماغ

وأظهرت النتائج أن التأثيرات البيئية على الدماغ تراكمية ومعقدة، حيث يمكن لتفاعل عدة عوامل خطر أن يسرع الشيخوخة أو يبطئها، بحسب نوعية البيئة التي يعيش فيها الفرد.

على سبيل المثال، ارتبطت العوامل الفيزيائية مثل التلوث، ارتفاع درجات الحرارة، ونقص المساحات الخضراء بتغيرات في بنية الدماغ، خصوصا في المناطق المسؤولة عن الذاكرة وتنظيم العواطف، ويرجح الباحثون أن هذه التغيرات مرتبطة بعمليات بيولوجية مثل الالتهاب العصبي والإجهاد التأكسدي.

وفي المقابل، أظهرت العوامل الاجتماعية، مثل الفقر، عدم المساواة، وضعف الدعم المجتمعي، تأثيرا قويا على وظائف الدماغ المرتبطة بالتفكير والسلوك الاجتماعي، ويعتقد الباحثون أن التعرض المستمر للضغوط يسرّع تدهور هذه المناطق مع مرور الوقت، وقد يتجاوز تأثير بعض الأمراض العصبية مثل الخرف.

وأكد الفريق البحثي أن هذه النتائج تنطبق على الأفراد الأصحاء والمصابين بأمراض عصبية، ما يعزز أهمية التركيز على البيئة العامة بجانب السلوكيات الفردية. وتدعو الدراسة إلى تبني سياسات شاملة لتحسين جودة البيئة المعيشية، مثل تقليل التلوث، زيادة المساحات الخضراء، تحسين جودة المياه، وتعزيز العدالة الاجتماعية لضمان حماية الدماغ على المدى الطويل.

الدماغ الشيخوخة التلوث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
حوادث وقضايا

من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان (فيديو)
شئون عربية و دولية

بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان (فيديو)
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
أخبار السيارات

رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق