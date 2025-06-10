لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من البابونج يوميًا

في عالم تتزايد فيه الضغوط اليومية والتوترات النفسية، يبحث كثيرون عن حلول طبيعية تعزز صحتهم الجسدية والعقلية دون الحاجة إلى الأدوية.

من بين هذه الحلول، يبرز شاي البابونج كخيار بسيط لكنه فعّال، يُستخدم منذ قرون في الطب التقليدي لما له من خصائص مهدئة ومضادة للالتهاب.

ورغم شهرته كـ "مشروب للاسترخاء"، إلا أن تناول كوب من البابونج يوميًا يحمل فوائد مما يظن البعض تمتد من دعم النوم والهضم إلى المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم وحماية القلب.

4 فوائد لتناول كوب من البابونج وفق "هيلث لاين".

1. تعزيز جودة النوم وتقليل الأرق

يُعتبر شاي البابونج من العلاجات الطبيعية الفعّالة لتحسين جودة النوم. يحتوي البابونج على مركب "أبيجينين" الذي يرتبط بمستقبلات معينة في الدماغ، مما يُحفّز الاسترخاء ويُقلل من الأرق.

2. دعم صحة الجهاز الهضمي والتخفيف من التقلصات

يُستخدم شاي البابونج تقليديًا لتخفيف أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ. يُظهر البابونج تأثيرًا مهدئًا على العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، مما يُساهم في تقليل التقلصات وتحسين الهضم .

3. تقليل مستويات السكر في الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول شاي البابونج قد يُساهم في تحسين مستويات السكر في الدم.

4. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي شاي البابونج على مركبات مضادة للأكسدة قد تُساهم في تحسين صحة القلب.

تناول شاي البابونج ثلاث مرات يوميًا لمدة ثمانية أسابيع ساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية لدى مرضى السكري من النوع الثاني .