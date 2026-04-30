في ظل الاهتمام المتزايد بنمط التغذية الصحي وتأثير الخبز على الصحة العامة، يظل "العيش التوست" من أكثر الأطعمة التي تثير الجدل في الفترة الأخيرة، بعد اختفاءها من الأسواق، وإقبال المواطنين الكبير على شراءه.

وبين الإفراط في تناوله والبدائل الصحية المتاحة، تتعدد التساؤلات حول الكمية المناسبة ودوره في الأنظمة الغذائية المختلفة.

في تصريح خاص لـ"مصراوي"، حذّرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية، من الإفراط في تناول العيش التوست، مؤكدة أن له حدودًا صحية يجب الالتزام بها، خاصة للأشخاص الأصحاء ومرضى الأمراض المزمنة.

ما الكمية المسموح بها؟

وأوضحت أن الشخص السليم لا يُنصح له بتجاوز شريحتين فقط من التوست على مدار اليوم، مشيرة إلى أن العيش الأبيض تحديدًا لا يُفضل الإكثار منه بسبب ارتفاع سعراته الحرارية، وما قد يسببه من التهابات عند تناوله بشكل مفرط.

هل العيش التوست غذاء صحي أم خطر عند الإفراط فيه؟

أكدت عبدالوهاب أن التوست يمكن أن يكون جزءًا من النظام الغذائي، لكن بشروط وكمية محدودة، موضحة أن المشكلة الأساسية تكمن في الإفراط وليس في النوع ذاته فقط.

ما الكمية المسموح بها من العيش يوميًا للأصحاء؟

أشارت إلى أن الحد الآمن للأشخاص الأصحاء هو شريحتان فقط من التوست طوال اليوم، مع ضرورة مراعاة باقي مصادر الكربوهيدرات في النظام الغذائي اليومي.

ما الفرق بين العيش التوست الأبيض والبني؟

لفتت إلى أن التوست الأبيض أعلى في السعرات الحرارية وأقل في القيمة الغذائية، بينما الأنواع التي تحتوي على الردة تعد أفضل نسبيًا من حيث الألياف، لكنها أيضًا تحتاج إلى ضبط الكمية.

كيف يتعامل مرضى السكر والضغط مع الخبز؟

أوضحت استشاري التغذية أن مرضى الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكلى يحتاجون إلى نظام غذائي خاص يتناسب مع حالتهم الصحية وجرعات الأدوية، مؤكدة ضرورة استشارة الطبيب قبل تحديد نوع وكمية الخبز المناسبة.

هل الخبز البلدي أفضل من التوست؟

اختتمت الدكتورة تصريحاتها بالتأكيد على أن الخبز البلدي المدعم بالردة يعد خيارًا أفضل نسبيًا، مع ضرورة عدم تجاوز رغيف واحد في وجبتي الفطار والعشاء، بل وأحيانًا يُفضل تقليل الاعتماد على الخبز عمومًا حسب الحالة الصحية والنظام الغذائي المتبع.

