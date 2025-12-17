الشاي الأخضر أم الأسود.. كيف تختار النوع المناسب لصحتك؟

كشف خبراء من جامعة بيرم التقنية الروسية عن دليل عملي لاختيار أنواع الشاي بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل فرد، مشددين على أن لكل نوع فوائده وحدوده الصحية التي يجب مراعاتها.

الشاي الأخضر

وبحسب gazeta.ru، يعد الشاي الأخضر الأغنى بمضادات الأكسدة، إذ لا يخضع لمرحلة التخمير، بل تسخن أوراقه لفترة وجيزة ثم تلف وتجفف، ما يحافظ على مركبات الكاتيكينات والفلافونويدات التي تحارب الجذور الحرة، وتعزز صحة الأوعية الدموية، وتحسن مستويات الدهون في الدم.

ورغم فوائده، قد يزيد الشاي الأخضر من حموضة المعدة، لذا ينصح بعدم شربه على معدة فارغة، والاقتصار على أربعة أكواب يوميا لتفادي إرهاق الكبد والكليتين.

الشاي الأبيض

وصف الخبراء الشاي الأبيض بأنه "الألطف والأكثر فائدة"، إذ يحضر من براعم وأوراق شابة مع معالجة حرارية بسيطة.

ويحتوي على كافيين أقل ومضادات أكسدة أكثر، ما يجعله خيارا مناسبا للحوامل.

لكنه قد يخفض ضغط الدم قليلا، لذا لا ينصح به لمن يعانون انخفاضه، ويمنع تماما للأطفال دون سن السادسة بسبب تركيز المركبات النباتية النشطة.

الشاي الأسود

يعتبر الشاي الأسود منبها فعالا بفضل عملية التخمير العميقة التي تنتج مركبات "الثيافلافين" و"الثياروبيجين"، الداعمة لجدران الأوعية الدموية وتمثيل الدهون.

ومع ذلك، فهو غني بالتانينات التي قد تسبب حرقة المعدة وتعيق امتصاص الحديد، لذا يفضل تناوله بعد الوجبات، وينصح مرضى فقر الدم، والقلق، والأرق بالحد من استهلاكه.

ويمكن إضافة الحليب لتقليل أثره السلبي، مع العلم أن ذلك يقلل جزئيا من فوائده المضادة للأكسدة.

شاي بو-إر

أما شاي بو-إر بأنواعه "شو" و"شين"، فهو مفيد جدا للجهاز الهضمي ويمنح شعورا عميقا بالدفء، لكنه يحتوي على كافيين وبيورينات عالية، ما يجعله غير مناسب للحوامل، ومرضى النقرس، وحصى الكلى، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات المعدة، كما يمنع تماما للأطفال دون سن العاشرة.