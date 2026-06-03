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علامة صباحية لدى المدخنين قد تشير إلى مشكلات في الجهاز التنفسي

كتب : شيماء مرسي

05:30 م 03/06/2026

السعال الصباحي والتدخين

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يتجاهل العديد من المدخنين السعال الصباحي الخفيف باعتباره مجرد عرض بسيط، ولكنه قد يشير إلى تهيج في المجاري التنفسية ناتج عن التدخين وتغيرات مبكرة في وظائف الرئة، ولأن هذه الأعراض تتطور تدريجيا غالبا ما يتم تجاهلها.

كيف يسبب التدخين ضررا تدريجيا للجهاز التنفسي؟

ترتبط المراحل المبكرة من المرض بتغيرات لا تظهر للمريض فورا، تتمتع الرئتان بقدرة كبيرة على التحمل، ما يعني أنه بالرغم من استمرار التلف، قد يستمر المدخن في ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.

ونتيجة لذلك، قد يبدأ التلف قبل ظهور أي أعراض واضحة بفترة طويلة. ويمكن أن يؤدي استمرار التدخين إلى ضرر متفاقم قد يصبح في النهاية غير قابل للعلاج، وفقا لموقع "news18".

وفي المراحل المبكرة، يؤثر التدخين على الأهداب، وهي تراكيب دقيقة تشبه الشعر تساعد على تنظيف المخاط والملوثات من المجاري التنفسية، وعندما تتعطل وظيفتها تبدأ السموم بالتراكم وقد يستمر التهيج.

ومع استمرار التعرض، قد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مثل التعب، والسعال المستمر، وضيق التنفس، والصفير، والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة.

ومع مرور الوقت، قد يزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وسرطان الرئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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