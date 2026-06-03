اختيار الفاكهة المناسبة لمرضى السكري جزء مهم من النظام الغذائي اليومي، إذ لا تتساوى جميع الفواكه في تأثيرها على مستوى السكر في الدم.

فبينما تحتوي الفواكه على عناصر غذائية مفيدة مثل الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، فإن بعضها قد يرفع نسبة الجلوكوز بسرعة بسبب ارتفاع مؤشره الجلايسيمي أو زيادة محتواه من السكريات الطبيعية.

هل الفاكهة ممنوعة على مرضى السكري؟

ومن أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعا بين مرضى السكري الاعتقاد بضرورة الامتناع التام عن تناول الفاكهة بسبب احتوائها على السكر، إلا أن هذا التصور غير دقيق من الناحية العلمية.

فالتأثير الحقيقي للفواكه على مستوى السكر في الدم لا يعتمد فقط على مذاقها الحلو، بل يرتبط بعوامل متعددة أهمها المؤشر الجلايسيمي، والحمل الجلايسيمي، ونسبة الألياف، ومحتوى الفركتوز، إضافة إلى حجم الحصة المتناولة، بحسب موقع هيلث.

فبعض الفواكه مثل المانجو (نصف ثمرة متوسطة)، والعنب (10 إلى 12 حبة)، والموز الناضج (نصف إلى ثمرة صغيرة)، تحتوي على نسب أعلى من الكربوهيدرات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى السكر في الدم عند تناولها بكميات كبيرة أو دون ضبط الحصة.

أفضل الفواكه لمرضى السكري



في المقابل، تعد الفواكه الغنية بالألياف خيارا أفضل لمرضى السكري، نظرا لقدرتها على إبطاء امتصاص الجلوكوز وتحسين استقرار مستوى السكر في الدم.

ومن أبرز هذه الفواكه الجوافة (ثمرة متوسطة)، والتفاح، والبرتقال (حبة صغيرة إلى متوسطة)، والكيوي (ثمرة أو ثمرتان)، والتوت (كوب واحد).

وتتميز الجوافة على وجه الخصوص بكونها غنية بالألياف، إذ تحتوي على نحو 5 جرامات من الألياف لكل 100 جرام، ما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم بعد الوجبات.

نصيحة مهمة لمرضى السكري



التركيز على حلاوة الفاكهة وحده لا يعكس تأثيرها الحقيقي على الجسم، إذ إن الاستجابة الأيضية تعتمد بدرجة أكبر على الألياف وكثافة الكربوهيدرات وحجم الحصة، كما أن تناول الفاكهة الكاملة باعتدال يظل آمنا ضمن النظام الغذائي لمرضى السكري.

مخاطر عصائر الفاكهة



في المقابل، فإن عصائر الفاكهة، حتى الطازجة منها، تشكل خطرا على مرضى السكري لأنها تفقد جزءا كبيرا من الألياف أثناء التحضير، ما يؤدي إلى امتصاص أسرع للسكر وارتفاع مفاجئ في الجلوكوز، مقارنة بتناول الفاكهة كاملة.

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