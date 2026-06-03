لا تكون أعراض السرطان دائما واضحة أو مؤلمة في المراحل المبكرة، وفي كثير من الحالات تكون العلامات التحذيرية خفية، وغالبا ما يتم تجاهلها باعتبارها ناتجة عن التوتر أو التقدم في السن والشيخوخة أو قلة النوم.

وفيما يلي، نرصد إليكم بعض أعراض السرطان الأكثر شيوعا والتي يتم تجاهلها، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

التعب المستمر



الإرهاق المستمر الذي لا يتحسن بالراحة قد يكون علامة تحذيرية، حيث يرتبط التعب المزمن بسرطانات الدم مثل اللوكيميا والقولون والمعدة.

ويظن الكثيرون أنهم يعانون من الإرهاق أو التقدم في السن، مما يؤخر إجراء التقييم الطبي المناسب.

فقدان الوزن غير المبرر



فقدان الوزن المفاجئ دون تغيير في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة قد يشير إلى احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس أو المعدة أو الرئتين أو المريء.

ورغم أن التوتر قد يؤثر على الشهية، إلا أن فقدان الوزن السريع غير المبرر يستدعي استشارة طبية.

الانتفاخ المتكرر



يعزو الكثيرون الانتفاخ إلى عسر الهضم أو التغيرات الهرمونية، ومع ذلك، قد يشير استمرار الانتفاخ، أو تورم البطن، إلى سرطان المبيض أو الجهاز الهضمي، لذا، لا ينبغي تجاهل الأعراض التي تستمر لأسابيع.

تغيرات في عادات التبرز



قد تشير أعراض الإمساك، والإسهال، ووجود دم في البراز، إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.



ولأن مشكلات الجهاز الهضمي شائعة، يخلط الكثيرون بين هذه الأعراض وبين الحموضة، أو سوء التغذية، أو مشكلات المعدة الناتجة عن التوتر.

السعال المستمر أو بحة في الصوت



قد يكون السعال المستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، وخاصة المصحوب بألم في الصدر أو دم علامة على سرطان الرئة.

وقد يشير بحة الصوت التي لا تتحسن إلى سرطان الحلق أو الغدة الدرقية، وغالبا ما تشخص هذه الأعراض خطأ على أنها حساسية أو تلوث أو التهابات موسمية.

نزيف غير طبيعي



قد يرتبط النزيف غير المتوقع، بما في ذلك وجود دم في البول أو البراز أو النزيف المهبلي غير الطبيعي، بالسرطان في بعض الأحيان.

تغيرات الجلد



قد تكون التغيرات في الشامات أو القروح التي لا تلتئم أو الحكة المستمرة، علامات مبكرة لسرطان الجلد.

وكثيرا ما يخلط الناس بين هذه التغيرات وبين الشيخوخة الطبيعية أو أضرار أشعة الشمس، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص.

صعوبة في البلع



يرجع صعوبة البلع إلى الحموضة أو التهابات الحلق، ومع ذلك، قد تشير صعوبة البلع المستمرة إلى سرطانات المريء أو الحلق، خاصة إذا كانت مصحوبة بفقدان الوزن أو ألم في الصدر.

الكتل أو التورم



ينبغي فحص أي كتلة غير مبررة في الثدي أو الرقبة أو الإبط أو أي مكان آخر في الجسم من قبل الطبيب.

في حين أن العديد من الكتل غير ضارة، إلا أن بعضها قد يشير إلى سرطان الثدي أو الغدد الليمفاوية أو أنواع أخرى من السرطان.

الألم المزمن



لا ينبغي تجاهل الألم المستمر الذي يدوم لأسابيع دون سبب واضح، فقد يكون الصداع المستمر، أو آلام الظهر، أو العظام مرتبطا بوجود سرطانات.

اقرأ أيضًا:



لتقليل خطر الإصابة بالسرطان .. اتبع هذه النصائح

في شهر التوعية بسرطان الجلد.. 6 عادات تحمي من الإصابة به



