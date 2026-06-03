تلعب الفيتامينات والمعادن دورا أساسيا في الحفاظ على صحة الجسم وكفاءة أعضائه، لكن نقص بعض العناصر الغذائية قد يمر دون ملاحظة لفترات طويلة، رغم أن الجسم يرسل إشارات تحذيرية واضحة تكشف وجود خلل يحتاج إلى الانتباه.

وبحسب موقع "إكسبريس"، أوضحت خبيرة الصحة سامانثا غرينر أن هناك 5 علامات حيوية قد تشير إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن المهمة، داعية إلى عدم تجاهلها ومراجعة الطبيب عند استمرارها.

علامات تشير إلى نقص بعض الفيتامينات

هل تعاني من ضبابية الرؤية؟

قد تكون صعوبة الرؤية، خاصة في الإضاءة المنخفضة، علامة على نقص فيتامين A، وهو عنصر ضروري للحفاظ على صحة العينين.

ويوجد هذا الفيتامين في الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي، إلى جانب الجزر والبطاطا الحلوة.

لماذا تشعر بآلام متكررة في العظام والعضلات؟

يساعد فيتامين D الجسم على امتصاص الكالسيوم بكفاءة، لذلك قد يرتبط الشعور بآلام العظام أو ضعفها بانخفاض مستوياته.

كما أن نقصه قد ينعكس على العضلات، مسببا الشعور بالألم أو الإجهاد المستمر.

هل أصبح شعرك أكثر جفافا وتقصفا؟

يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى ضعف بصيلات الشعر وفقدانه حيويته ولمعانه، ما يجعله أكثر عرضة للجفاف والتقصف.

ويتوافر الزنك في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يمكن الحصول عليه من خلال المكملات الغذائية تحت إشراف طبي.

هل تعاني من ضبابية الدماغ وضعف التركيز؟

تشوش التفكير وضعف التركيز أو النسيان المتكرر قد يكون مرتبطا بنقص بعض فيتامينات B، التي تلعب دورا مهما في دعم وظائف الدماغ والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وتوجد هذه الفيتامينات في البروتينات والخضروات الورقية.

هل تشير مشكلات الأسنان واللثة إلى نقص الفيتامينات؟

يعد فيتامين C من العناصر الأساسية لصحة الفم واللثة، ونقصه قد يزيد من احتمالات الإصابة بالتهابات اللثة وضعف الأسنان.

ويتوافر هذا الفيتامين في الحمضيات والفلفل والقرنبيط والعديد من الخضروات والفواكه الطازجة.

وينصح الخبراء باستشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة عند ملاحظة هذه الأعراض بشكل متكرر، للتأكد من مستويات الفيتامينات والحصول على العلاج المناسب عند الحاجة.

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