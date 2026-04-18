ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا وخطورة، إذ لا يقتصر تأثيره على القلب والأوعية الدموية فقط، بل يشمل العين، مسببا مضاعفات تؤثر على الرؤية بشكل مباشر، وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون العين نافذة تكشف مبكرا عن ارتفاع حاد في ضغط الدم دون أن ينتبه المريض لذلك.

عند ارتفاع ضغط الدم بشكل غير مُسيطر عليه، تتضرر الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، وهي النسيج المسؤول عن استقبال الضوء، وهي الحالة المعروفة باسم اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على العين؟

وفقا لموقع "health"، ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تلف مباشر في الأوعية الدموية داخل شبكية العين، وهو ما يسبب نزيفا أو ترسبات تُعرف ببقع "القطن"، إضافة إلى تضيق الشرايين الدقيقة داخل العين.

ويحذر الأطباء من أن هذه التغيرات لا ترتبط فقط بارتفاع ضغط الدم، بل تظهر أيضا في حالات مرضية أخرى، ما يجعل التشخيص الطبي الدقيق ضروريا.

هل يمكن أن يسبب ضغط الدم مضاعفات أخطر على النظر؟

في بعض الحالات المتقدمة يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تراكم السوائل تحت الشبكية، وهي حالة تُعرف باعتلال المشيمية، وينتج عنها تشوش في الرؤية أو حتى تندب يؤثر على كفاءة الإبصار.

كما يتسبب الضغط المرتفع في تلف العصب البصري، ما يؤدي إلى نزيف داخل العين أو تدهور في القدرة البصرية، وفي الحالات الشديدة يصل الأمر إلى فقدان جزئي أو كامل للرؤية.

ما مدى انتشار اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع الضغط؟

هذه الحالة ليست نادرة بين المصابين بارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى من يعانون من المرض المزمن أو غير المُسيطر عليه.

ووفقا لدراسة منشورة في المجلة الطبية السعودية، بلغت نسبة انتشار اعتلال الشبكية 25.3% لدى مرضى ارتفاع الضغط الخفيف، 34.5% لدى الحالات المتوسطة، و84.6% لدى الحالات الشديدة.

ما الأعراض التي تظهر في العين تكشف ارتفاع ضغط الدم؟

تشمل أبرز العلامات المرتبطة باعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم:

تغيّرات في الرؤية.

ظهور عوامات سوداء أو خطوط عائمة.

ومضات ضوئية مفاجئة.

زيادة مفاجئة في الأجسام الطافية.

صداع متكرر.

شعور بعدم الراحة في العين.

ما الأعراض العامة لارتفاع ضغط الدم؟

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت"، لأنه لا يسبب أعراضا واضحة في مراحله الأولى، لكن مع ارتفاعه إلى مستويات خطيرة، تظهر بعض العلامات مثل:

الصداع.

الدوخة أو الدوار.

ضيق التنفس.

ألم في الصدر.

التعب والضعف العام.

هل يمكن الوقاية من مضاعفات العين المرتبطة بارتفاع الضغط؟

الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، والالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر إصابة العين والمضاعفات المرتبطة بها، ويحافظ على صحة البصر والصحة العامة.

