أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن القوات البحرية عطلت ناقلة نفط كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج، في أحدث حلقة من عمليات الحصار البحري.

أفادت "سنتكوم" في بيان لها، أن ناقلة النفط "إم/تي ليكسي" M/T Lexie، التي ترفع علم بوتسوانا، كانت تبحر في مياه دولية متجهة نحو جزيرة خرج، أكبر ميناء لتصدير النفط في إيران.

وأوضحت القيادة، أن طاقم السفينة تجاهل تحذيرات متكررة من القوات الأمريكية، وفشل في الامتثال للتوجيهات عدة مرات على مدار 24 ساعة.

وفي النهاية، قامت طائرة أمريكية بتعطيل السفينة بإطلاق صاروخ هيلفاير "Hellfire" في غرفة محركاتها، مما منع الناقلة من المتابعة والوصول إلى إيران.

وأكدت "سنتكوم"، أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات نتيجة الاستهداف.

تظهر وثائق وزارة الخزانة الأمريكية أن ناقلة "ليكسي" المعروفة أيضا باسم LEXIE، رقم IMO 9203277 كانت قد خضعت لعقوبات أمريكية في مارس 2025 بتهمة نقل النفط الخام الإيراني عبر عمليات نقل من سفينة إلى سفينة، وأنها كانت مرتبطة بشركة مقرها سورينام، وتشكل جزءا مما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني.

بدأت القيادة المركزية الأمريكية في تنفيذ حصار بحري شامل على جميع الحركة الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية في 13 أبريل الماضي.

ووفقا لآخر إحصاء صادر عن "سنتكوم"، فقد تم تعطيل 6 سفن تجارية، باستهداف محركاتها، وإعادة توجيه 122 سفينة أخرى منذ بدء عمليات الحصار.

تأتي هذه العملية بعد حادثة مماثلة الأسبوع الماضي، إذ تم تعطيل سفينة الشحن "ليان ستار" Lian Star بعد أن تجاهلت أكثر من 20 تحذيرا أثناء توجهها نحو ميناء إيراني.

تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية مستمرة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، إذ أعلنت إيران مؤخرا أنها تدرس اتفاقا مقترحا مع الولايات المتحدة، في حين يصر الرئيس دونالد ترامب على أن المفاوضات مستمرة دون انقطاع، وفقا لروسيا اليوم.