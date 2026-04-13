أظهرت دراسة علمية حديثة أن المتلازمة الأيضية قد تمثل عامل خطر رئيسي يزيد بشكل ملحوظ من احتمالية الإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن.

ما هي المتلازمة الأيضية؟

وتشمل المتلازمة الأيضية مجموعة من الاضطرابات الصحية، مثل ارتفاع مستوى السكر في الدم، والسمنة خصوصًا في منطقة البطن، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الدهون في الدم، وهي عوامل ترتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض مزمنة أخرى، بحسب لينتا رو.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نحو 350 ألف شخص من قاعدة بيانات بنك المعلومات الحيوية في المملكة المتحدة، حيث تمت متابعة المشاركين لمدة متوسطة بلغت 18 عامًا. وخلال فترة المتابعة، تم تسجيل 623 حالة إصابة بالتهاب البنكرياس المزمن.

مخاطر المتلازمة الأيضية

وأوضحت النتائج أن الأشخاص المصابين بالمتلازمة الأيضية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنحو الضعف مقارنة بغير المصابين، ما يشير إلى ارتباط قوي بين الحالة الأيضية والصحة البنكرياسية.

كما أظهر تحليل البيانات أن خطر الإصابة يزداد كلما تراكمت مكونات المتلازمة الأيضية لدى الشخص، حيث تبين أن ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم والسمنة في منطقة البطن هما من أقوى العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة.

وأشار الباحثون إلى أن الالتهاب الجهازي المزمن قد يكون أحد التفسيرات المحتملة لهذا الارتباط، إذ يساهم في إضعاف وظائف الجسم وزيادة قابلية الإصابة بالأمراض.

واختتم العلماء نتائجهم بالتأكيد على أن تحسين الصحة الأيضية، من خلال التحكم في الوزن وضبط مستويات السكر في الدم، قد يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من التهاب البنكرياس المزمن وتقليل خطر الإصابة به.