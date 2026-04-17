حرقان الأنف بشكل مستمر من الأعراض الشائعة التي قد تبدو بسيطة، لكنها أحيانًا تشير إلى أسباب صحية مختلفة تتراوح بين التهيّج المؤقت والحالات الطبية المزمنة.

ووفقًا لما نشره موقع Healthline، إليك أبرز الأسباب بطريقة طبية منظمة:

ما أسباب حرقان الأنف المستمر؟

1- الحساسية (Allergies)

تُعد الحساسية من أكثر الأسباب شيوعًا، خاصة مع التعرض للغبار أو حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات.

تؤدي إلى تهيّج بطانة الأنف، ما يسبب شعورًا بالحرقان مع العطس وسيلان الأنف.

2- التهاب الجيوب الأنفية

الإصابة بـالتهاب الجيوب الأنفية قد تؤدي إلى إحساس بالحرقان داخل الأنف، خاصة مع انسدادها وتراكم المخاط، وغالبًا يصاحبها صداع وضغط في الوجه.

3- جفاف الأنف

الهواء الجاف أو استخدام المكيّفات لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية داخل الأنف، ما يسبب شعورًا بالحرقان وعدم الراحة.

4- العدوى الفيروسية

مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، حيث تؤدي إلى التهاب بطانة الأنف، ما ينتج عنه حرقان مع احتقان وسيلان.

5- التعرض لمهيّجات كيميائية

مثل الدخان، العطور القوية، أو مواد التنظيف، هذه العوامل قد تهيّج الأنف بشكل مباشر وتسبب إحساسًا بالحرقان المستمر.

6- ارتجاع المريء

في بعض الحالات، قد يكون الحرقان مرتبطًا بـارتجاع المريء، حيث تصل الأحماض إلى الحلق والأنف، مسببة تهيّجًا وإحساسًا بالحرقان.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح بمراجعة الطبيب إذا استمر الحرقان لفترة طويلة أو صاحبه:

نزيف متكرر من الأنف

ألم شديد أو تورم

ارتفاع في درجة الحرارة

إفرازات سميكة ذات لون غير طبيعي

نصائح لتخفيف حرقان الأنف

الحفاظ على رطوبة الهواء داخل المنزل

شرب كميات كافية من الماء

تجنب المهيّجات مثل الدخان والعطور القوية

استخدام محلول ملحي للأنف

اقرأ أيضا:



ما أسباب حرقان الأنف؟.. إليك طرق العلاج والوقاية

هل يعد الإحساس بحرقة الأنف من أعراض كورونا؟.. إليك ما تحتاج إلى معرفته

ما أسباب وعلاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن؟