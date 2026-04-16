قد تظهر بعض الأعراض بشكل بسيط وعابر، لكنها في أحيان كثيرة تحمل دلالات مبكرة على وجود مشكلة في القلب، ما يستدعي الانتباه وعدم تجاهلها، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لعوامل الخطر.

أعراض أمراض القلب التي لا يجب الاستهانها بها

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد فؤاد، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، إن هناك مجموعة من الأعراض التي يستهين بها البعض، لكنها قد تكون مؤشرا أوليا على اضطرابات في القلب، مثل الشعور بإرهاق غير مبرر، أو ضيق خفيف في التنفس أثناء المجهود اليومي.

وأوضح فؤاد في تصريحات لـ"مصراوي" أن من بين هذه العلامات أيضا ألم خفيف أو ضغط في منطقة الصدر قد يمتد إلى الذراع أو الرقبة، إضافة إلى خفقان القلب غير المنتظم، أو الدوخة المفاجئة، وهي أعراض قد ترتبط بضعف تدفق الدم إلى عضلة القلب.

ماذا يعني التعرق الزائد دون سبب واضح؟

وأضاف أن التعرق الزائد دون سبب واضح، أو الشعور بالغثيان المصاحب للإجهاد، قد يكونان من العلامات التحذيرية التي تظهر في بعض حالات مشاكل القلب، خاصة لدى كبار السن أو مرضى الضغط والسكر.

وأشار إلى أن الاكتشاف المبكر لمشكلات القلب يساهم بشكل كبير في تقليل المضاعفات، لافتا إلى أن تجاهل الأعراض البسيطة قد يؤدي إلى تطور الحالة دون ملاحظة.

وشدد على ضرورة التوجه للطبيب فور تكرار هذه الأعراض أو زيادتها، مع إجراء الفحوصات اللازمة مثل رسم القلب وتحاليل الدم، لتقييم الحالة بشكل دقيق.

