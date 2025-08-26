فوائد مذهلة لتناول اللوز.. منها إطالة العمر

كشفت دراسة حديثة عن أن تناول اللوز يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي ويحسن الصحة التأكسدية، ما يسهم في إطالة العمر الصحي.

الإجهاد التأكسدي هو حالة تحدث عندما يختل التوازن بين الجزيئات المعروفة باسم الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم، ما يؤدي إلى تلف الخلايا.

60 جراما يوميا

أشارت الدراسة، التي حللت بيانات من 8 أبحاث سابقة شملت 424 مشاركًا، إلى أن تناول أكثر من 60 جرامًا من اللوز يوميًا، أي ما يعادل حوالي 22 حبة، ارتبط بشكل مباشر بانخفاض ملحوظ في المؤشرات الحيوية للإجهاد التأكسدي.

وشملت الدراسات المشاركين الأصحاء، وكذلك الأفراد الذين يعانون من حالات صحية مثل السمنة، والتدخين، وأمراض الشريان التاجي، وارتفاع الكوليسترول.

وجد فريق البحث من المركز الطبي لجامعة هاكنساك في نيوجيرسي، أن الأفراد الذين تناولوا أكثر من 60 جرامًا من اللوز يوميًا تحسنت لديهم المناعة المضادة للأكسدة، كما أظهرت النتائج انخفاضًا ولكنه مهم في مستويات حمض اليوريك، والذي يعد مؤشرًا حيويًا للإجهاد التأكسدي، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

لماذا اللوز فعال؟

يعود هذا التأثير الإيجابي للوز إلى غناه بالمركبات المضادة للأكسدة مثل فيتامين E والبوليفينول، وهي معروفة بقدرتها على مكافحة تلف الخلايا وحماية الجسم من الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي.

اقرأ أيضا:

بعد إعلان أول إصابة بـ"الدودة الحلزونية".. الأعراض وطرق الوقاية

تحمي القلب وتقوي المناعة.. أفضل 5 أنواع من المكسرات

منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا ما يحدث عند استخدام الثلج على البشرة

تقوي قلبك.. 6 أطعمة تحمي الشرايين وتخفض الكوليسترول

رغم فوائدها.. 7 فئات يجب عليها تجنب تناول المانجو



