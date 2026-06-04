أعلن المطرب الشعبي سمسم شهاب وفاة والدته، بعد معاناة مع المرض وتدهور حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة.

سمسم شهاب يعلن وفاة والدته

وكتب سمسم شهاب عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. إلى رحمة الله انتقلت أمي إلى رحمة الله، ماتت من حملتني وآخر من رحمتني، الله يرحمك يا أمي".

وكان سمسم شهاب كشف قبل أسبوعين عن تعرض والدته لوعكة صحية شديدة، مطالبًا جمهوره بالدعاء لها، حيث كتب: "أمي في حالة حرجة جدًا، أتمنى من الله الشفاء، فليس لي سواها.. اللهم اشفِ أمي واحفظها يا رب".

آخر أعمال سمسم شهاب

ويُعد آخر أعمال سمسم شهاب أغنية "اتنين عايشين بروح"، التي طرحها عبر موقع "يوتيوب" في كليب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الأغنية من كلمات وألحان خالد نور، وتوزيع موسيقي معتز عادل، فيما يُعد الكليب أول عمل غنائي لسمسم شهاب يُنفذ بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بفكرة من هاجر حسام الدين.

اقرأ أيضا:

بينهن هنا الزاهد وكارولين عزمي.. 25 صورة لنجمات الفن أمام البحر بملابس صيفية





محمد عادل إمام ينشر فيديو مع شيكو من كواليس"صقر وكناريا"



